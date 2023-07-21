Крупнейший российский ретейлер поздравил работников торговли

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Х5 Group в День работника торговли поздравила специалистов разных профессий, занятых в сфере ритейла. Компания разместит более 40 digital-баннеров с 80 креативными поздравлениями в 11 крупнейших городах страны.

«Спасибо Гале, Марине, Наташе, Люде, Анжеле, Рите, Стёпе и всем продавцам-кассирам за все отмены», «Спасибо курьерам в ритейле за завтрак, обед и ужин в постель», «Спасибо водителям в ритейле за ранние подъёмы, чтобы мы могли наслаждаться свежим хлебом», «Спасибо логистам в ритейле за то, что нам не нужно ехать за арбузом в Астрахань» – динамические ролики с благодарностями появятся на центральных площадках Москвы, Казани, Краснодара, Новосибирска, Тюмени, Сочи и ещё пяти городов. Масштабную коммуникационную кампанию Х5 Group запускает в День работника торговли, который традиционно отмечают в четвёртую субботу июля. Сегодня в сфере ритейла трудится примерно 11,1 миллионов человек – это каждый тринадцатый житель страны.

В команде бренда представлено порядка 250 профессий в совершенно разных направлениях – от продаж, доставки и аналитики до IT, развития собственных медиа и ESG. Больше всего среди них сотрудников розницы (82%). В топе популярных профессий – продавец-кассир (183,3 тыс. человек), администратор магазина (50,4 тыс.), директор магазина (22,7 тыс.), пекарь (12,4 тыс.), менеджер (10,4 тыс.) и водитель (9,3 тыс.).

Среди редких и непривычных для ритейла специальностей – кавист, пиццмейкер, эколог, создатель рецептов, шеф-повар, суши-мастер, редактор, UX/UI-дизайнер, frontend-разработчик, Data Scientist. Этим специалистам так же адресует добрые поздравления: «Спасибо frontend-разработчикам в ритейле за тык-тык пальцем, и уже продуктики едут», «Спасибо суши-мастерам в ритейле за много лосося», «Спасибо UX/UI-дизайнерам в ритейле. С вами очень удобно». За прошлый год компания создала более 5 тысяч новых рабочих мест.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Свежий хлеб каждый день, доставку за час, кофе на завтрак и вкуснейшую черешню в 100 метрах от дома мы привыкли воспринимать уже как должное, хотя за этим стоит труд огромного количества людей. Современный ритейл – это уже намного больше, чем просто магазины. Компании выпускают собственные торговые марки, создают уникальный клиентский опыт, думают над удобством онлайн-доставки и логистики, корпят над мобильными приложениями и даже продвигают собственные медиа. В профессиональный праздник мы хотим выразить признание 360 тысячам наших сотрудников, а также всем тем, кто работает в ритейле и каждый день делает вклад в жизнь миллионов людей», – заявила директор по трансформации и работе с персоналом компании Татьяна Краснопёрова.

Кроме того, компания запустила специальный лендинг, где каждый желающий может поздравить и поблагодарить коллег, родственников или друзей с Днём работника торговли. Сайт позволяет сгенерировать более 44 тысяч уникальных стикерпаков и отправить их в Telegram.