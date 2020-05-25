Председатель совета директоров судоходной группы Palmali, обанкротившийся бизнесмен и в прошлом миллиардер Мубариз Мансимов не может вылезти из накопившихся долгов. В частности, только одним поставщикам нефти, верфям, а также банкам, у которых он брал кредиты, Мансимов обязан вернуть $900 млн.

Несмотря на то, что холдинг «Палмали» являлся крупным перевозчиком нефтепродуктов, из-за скопившихся за это время долгов бизнесмен, имевший крупные активы, люксовую недвижимость и яхты, был не в состоянии даже платить зарплату своим сотрудникам. Это лишний раз подчеркивает общий упадок группы компаний — положение дел «Палмали» было настолько безнадежным, что все сбережения Мансимова таяли буквально на глазах.

Пока не известно, как будет возвращен скопившийся долг в размере $900 млн, ведь необходимых средств для этого у бывшего бизнесмена нет. Всё, что удалось найти у него — это активы общей стоимостью $100 млн. Его средства были заморожены на банковских счетах. Также к расследованию его деятельности подключились и налоговое ведомство Турции, а также государственное бюро финансов Мальты.

Между тем Hamburg Commercial Bank, известный тем, что кредитовал в том числе мировых морских поставщиков нефти, попросил суд о наложении ареста и конфискации 6 грузовых судов «Палмали» из-за того, что оставшаяся часть из долга в $27 млн по кредитам, которую банк предоставил дочерним структурам — Palmali Dry Holding и Palmali Holding, так и не была погашена с 2018 года.

Всего конфискации подлежат следующие сухогрузы:

NAKHCHIVAN (2007 года выпуска)

MIRZAAGA KHALILOV (2006)

ISMAYIL SHIKHLY (2007)

SHIRVAN (2007)

RIAD AHMEDOV (2007)

AKHMED MAHMUDOV (2007)

Гамбургским банк направил в «Палмали» соответствующее письмо, в котором напомнил про кредитную задолженность холдинга, в частности, указав, что компания с I квартала 2018 года имеет непогашенные долги. Кроме того, финансовое учреждение обвинило холдинг в несоблюдении ранее принятых договоренностей при заключении кредитных соглашений.

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В этой связи банк был вынужден аннулировать решение по ранее выданным кредитам на покупку шести судов и потребовал скорейшего их возврата, так как плавсредства находились в залоге у финучреждения. HC BANK подчеркивает, что последние восемь займов, которые были предоставлены компании в июле 2018 года, а также марте, апреле, мае, августе, декабре 2019-го и в декабре и январе 2020-го года так и остались непогашенными.

В то же время стало известно, что и кредиторами обанкротившейся ростовской судоходной компании «Палмали» был в очередной раз выставлен на продажу нефтеналивной и баржевый флот компании. Всего на аукцион отправились 46 судов данной «дочки» «Палмали».

В России ещё в ноябре 2018 года Ростовский арбитражный суд подтвердил банкротство ООО «Палмали Ростов», «дочки» «Палмали», базирующейся в Стамбуле, в связи с долгом в размере $220 млн перед Сбербанком, общий же долг превысил $300 млн. На территории РФ насчитывалось порядка 40 бизнес-структур и 46 нефтяных танкеров, принадлежащих ООО «Палмали Ростов». В сентябре 2019 года ростовским судом в деле о банкротстве было выставлено на продажу 43 судна.

Жирную точку в деле Мансиова поставил Верховный суд Великобритании, который принял решение о конфискации и заморозке банковских счетов и активов бизнесмена и холдинга «Палмали» по всему миру.

Наиболее значимый аспект этого решения заключается в том, что вердикт Верховного суда Великобритании о конфискации направлен не только в отношении компании Palmali Holding Company Limited, в то же время относится и ко всему имуществу и активам, к которым Мубариз Мансимов имеет хоть какое-то отношение. Крайне важный эффект заключается в том, что решение будет довольно масштабным, как с точки зрения содержания, так и географически.

В середине мая в России было выставлено на торги имущество судоходной компании «Палмали каспийские морские проекты». Балансовая стоимость всех лотов составила 1,7 млрд рублей. «Палмали каспийские морские проекты» — «дочка» компании «Палмали». Она завершила 2018 год с крупными убытками — 443 млн рублей. Убытки головной структуры за тот же период превысили 2,4 млрд рублей.

Ранее Арбитражный суд Ростовской области продлил на пять месяцев конкурсное производство в «Палмали каспийские морские проекты». Решение было мотивировано проведением мероприятий по выявлению имущества должника и формированием конкурсной массы.

Сбербанк в середине 2018 года потребовал внести в реестр кредиторов судоходную компанию ООО «Палмали», задолжавшую ему свыше 13 млрд рублей. Задолженность появилась из-за невыплаты по трём кредитам на суммы $57 млн, $104 млн и $60 млн. При этом «Палмали» оформила кредиты еще в 2013–2014 годах, чтобы погасить долг перед Альфа-Банком, у которого брала деньги на покупку морских судов. Кроме того, Сбербанк открыл в 2014 году кредитную линию для «Палмали» с лимитом в $34 млн, по которой тоже была зафиксирована крупная задолженность.

Также Сбербанк заключил с компанией шесть договоров ипотечного кредитования. В качестве залога банк взял 46 судов «Палмали».

Основатель компании «Палмали» азербайджанского происхождения Мубариз Мансимов был задержан 15 марта и арестован спустя два дня в рамках расследования связей с организацией опального проповедника Фетхуллаха Гюлена, деятельность которой в Турции квалифицируется как террористическая. Также бизнесмен пытался уклониться от следствия, поскольку, как он сам сообщал в соцсетях, против него в Турции возбуждено 12 уголовных дел.

Компании Мансимова, головной офис которой находится на Мальте, принадлежит более 100 судов, занятых транспортировкой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана, Казахстана, Туркмении и России на западные рынки. Однако коммерческая деятельность судовладельца не раз становилась объектом проверок российских надзорных органов, сообщал ранее NEWS.ru. Из-за этого Мансимов неоднократно делал политические заявления, нелицеприятно высказываясь о русских и российской политике.

Так, экипажи нескольких судов из-за невыплат зарплаты компанией неоднократно объявляли голодовку. В 2018 году в Арбитражный суд Ростовской области был подан иск о взыскании с компании «Палмали» 94,1 млн рублей в пользу бывшего партнёра «Югбункерсервис-Ростов» (топливное предприятие). Кроме того, после проигрыша нескольких судов «ЛУКОЙЛ-Бункеру» и образовавшегося долга в 1,7 млрд рублей российская «дочка» танкерной империи Мансимова была признана банкротом, а все её суда оказались в залоге у Сбербанка.