Миллиардер из списка Forbes Мубариз Мансимов на днях активно включился в развязанную турецкими радикалами антироссийскую кампанию, подогреваемую зачастую тенденциозной информацией о событиях на cевере Сирии. Судовладелец даже записал в соцсетях эмоциональное обращение, в котором сравнил перспективу реально достичь хоть какой-то договоренности с русскими с тщетной попыткой содрать шкуру с медведя. Образный ряд стандартный: кто только Россию с медведем — зверем непредсказуемым и коварным — не сравнивал. Вот только уроженец Азербайджана, обретший, по его словам, вторую родину в Турции, слегка, видимо, поторопился со своим прогнозом. Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению, способному погасить возникшие было тактические недопонимания в Сирии. Как говорят в России, миллиардер поспешил и маху дал.

Вот только, скорее всего, подвиг Мансимова на провокационные речи не столько патриотический зуд, сколько его финансовые неудачи и даже надежда таким образом заслужить пару комплиментов со стороны, например, американского Госдепа. А все дело в том, что владелец группы компаний, занимающейся в основном танкерными нефтяными перевозками, попал в черные списки американского Минфина, который, как известно, по своим возможностям покруче любой спецслужбы, за нарушение введенного Штатами эмбарго на покупку и доставку сырой иранской нефти из Ирана в Сирию. Причем занимался он этой, по американским оценкам, контрабандой в течение почти двух дет. Понятно, что за такую корыстную дерзость рано или поздно приходится расплачиваться. Видимо, Мансимов решил, что сойдет заплатить и соучастием в антироссийской истерии.

Офис «Палмали» в Баку. Gulustan/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Впрочем, у Мансимова есть и иные поводы быть недовольным северным соседом. Действительно, не известно, как он стремился договориться и имел ли ввиду модель отношений с медведем, вот только у его дочерней кампании «Палмали», специализировавшейся на перевозке по Дону с выходом в моря нефтепродуктов «ЛУКОЙЛа», дела не заладились. И, в конце концов, после проигрыша нескольких судов «ЛУКОЙЛ-Бункеру» и повисшего долга в 1,7 миллиарда рублей, российская дочка танкерной империи Мансимова была признана банкротом. И все её суда оказались в залоге у Сбербанка. Так что, договориться действительно недобросовестной кампании не удалось. Впрочем, у судовладельца всегда так. Чтобы он ни задумывал, все обращается против его. Громогласно объявил, что решил присвоить имя славного сына азербайджанского народа Расулзаде новому судну, но вскоре выяснились, что миллиардер дёшево «хайпанул», наскоро переименовав старый танкер с двадцатилетней историей. Вышел очередной конфуз. К тому же, в Азербайджане его имя связали поддержкой талышских сепаратистов. В общем, и здесь договориться не вышло.

Ещё одна попытка самопиара – утверждения Мансимова на собственной странице Facebook о том, что против него в Турции возбуждено 12 уголовных дел, при этом выезд из страны ему запрещён. Информацию о якобы связи бизнесмена с организацией опального проповедника Фетхуллаха Гюлена с одной стороны и сыном Эрдогана – с другой подхватили турецкие СМИ, включая старейшую газету Cumhuriyet. Однако подтверждающих фактов этого нигде нет и совсем нельзя исключать, что подобную громкую новость придумал сам Мансимов или его пиарщики.

Словом, остаётся бить себя в грудь и подзадоривать себя же громкими и опасными призывами на фоне милитаристской символики. Делать хорошую мину при плохой игре. Вот только после вчерашнего московского саммита как бы и такая игра не аукнулась бы господину Мансимову.