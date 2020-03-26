Президент России Владимир Путин в своём недавнем интервью ТАСС заметил, что к среднему классу относится около 70% жителей страны. Но это статистический средний класс: речь идёт о гражданах, получающих более 1,5 МРОТ. Содержательное наполнение понятия среднего класса и в общественном мнении, и по экспертной оценке учёных связано с наличием собственного жилья, рассказал NEWS.ru доктор экономических наук, председатель правления жилищного кооператива «Бест Вей» Роман Василенко.

Недвижимость создаёт основу стабильности семьи, мотивирует работать и зарабатывать. Она, по справедливому суждению «социального» вице-премьера Татьяны Голиковой, как и материнский капитал, мотивирует рожать детей.

При этом, согласно данным исследования ВЦИОМа, квартирный вопрос не решён у 40% граждан РФ. Прежде всего это касается работающей и учащейся молодёжи, а также многодетных семей. Да и пожилые люди зачастую проживают в ветхом и аварийном жилищном фонде и нуждаются в новом жилье.

Молодёжь вынуждена либо ютиться в квартире с родственниками, либо платить за арендное жильё, направляя тем самым на его оплату чуть ли не все свои свободные доходы. К тому же не все готовы взять на себя обязательства по ипотеке.

Во-первых, для банка может быть недостаточен уровень официального дохода потенциального заёмщика. Во-вторых, финансовое учреждение может одобрить кредит на квартиру, не соответствующую ожиданиям и запросам клиента. И, наконец, в-третьих, вносить ежемесячные платежи может оказаться непростой задачей, учитывая нестабильность как на рынке труда, так и возникающие кризисы в производстве. Роман Василенко экономист, председатель правления жилищного кооператива «Бест Вей» экономист, председатель правления жилищного кооператива «Бест Вей»

В этой связи развитие жилищной кооперации в стране даёт возможность решить ряд проблем, связанных с жильём. Кооператив приобретает квартиру на беспроцентной основе. Однако при этом требуется существенный первоначальный взнос, составляющий, как правило, от 30% от стоимости приобретаемой для пайщика недвижимости. Эта сумма является частью от стоимости планируемой к приобретению квартиры. К тому же средства не обязательно вносить единовременно, они могут постепенно накапливаться на счёте кооператива.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, квартира покупается не сразу, а лишь тогда, когда подойдёт очередь на покупку жилья для данного клиента ЖК, уточняет Василенко.

Схема покупки квартиры с помощью кооператива знакома многим гражданам по советским временам, когда были распространены жилищные кооперативы и кассы взаимопомощи. Как и тогда, сейчас ЖК — некоммерческая организация для коллективного приобретения жилья его участникам. Пайщики платят по дифференцированной, а не аннуитетной схеме платежей.

Фонд ЖК постепенно пополняется за счёт возвратных платежей от пайщиков, и чем больше в нём участников, тем быстрее получат ключи от квартиры его клиенты. В отличие от банков ЖК не интересуется кредитной историей и не требует предоставить справки о доходах с места работы, а также копию трудовой. При этом пайщиком можно стать уже с 16 лет, а верхней границы возраста вступления не существует. Из документов необходим только паспорт.

Примечательно, что собственником квартиры, приобретённой в интересах одного конкретного участника, становится первоначально весь кооператив — пайщик получает право безвозмездного пользования квартирой, может прописаться в ней сам и прописать своих родственников. Права собственности на квартиру переходят к нему после полного возврата кооперативу суммы пая — средств, предоставленных ЖК на приобретение жилья. Расплатиться полностью нужно в срок, не превышающий 10 лет.

В связи с тем, что кооператив, а не пайщик становится собственником квартиры, ЖК не проводит основательную проверку вступающих в него участников. Кроме того, кооператив не берёт на себя риски, что кто-то из пайщиков не справится с оплатой взносов, — отметил Василенко.

В случае потери платёжеспособности участнику ЖК может быть предоставлена отсрочка на период до нескольких месяцев. Но если по истечении срока ситуация не поменяется, пайщик будет вынужден выйти из кооператива, выписавшись из квартиры. Жильё реализуется на открытом рынке. При этом он получает в двухмесячный срок платежи, которые им вносились в кооператив (взносы в фонд развития ЖК не возвращаются). Для возврата средств в кооперативе, как правило, существует неснижаемый остаток.

Антон Кардашов/АГН «Москва»

Таким образом, ЖК управляют только рисками, связанными с покупкой квартиры. Именно поэтому наиболее привлекательной формой кооперативов являются организации, приобретающие квартиры на вторичном рынке. Перед покупкой квартиры проходят независимую и юридическую оценку.

Минусом кооперативов является сравнительно большой срок ожидания квартиры, хотя для получения ипотеки иногда уходят месяцы, а то и годы. Крупные ЖК занимаются тем, чтобы решить задачу сокращения срока ожидания. Речь идёт, прежде всего, о компаниях, действующих в крупных городских агломерациях и с хорошим региональным присутствием.

Между тем некоторые люди видят в ЖК риски появления финансовой пирамиды. Однако пирамида возникает, когда обязательства предшествующих участников финансового проекта обеспечены деньгами последующих. В случае с кооперативом такого нет: обязательства перед пайщиками обеспечены квартирами, которые приобретаются в их же интересах.

Как показывает многолетний международный опыт, кооперативная модель имеет высокий уровень финансовой устойчивости. Крупные кооперативы, завоевавшие репутацию за годы работы на рынке, эффективны и стабильны. Число ЖК в России постоянно увеличивается, и с их помощью россияне приобщаются к активному среднему классу, что способствует и повышению уровня жизни, и улучшению экономической ситуации в стране.