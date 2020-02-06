Начать вести бизнес нелегко, особенно если вы думаете о том, чтобы сделать это за границей. Но прежде чем будет принято решение покинуть пределы РФ, стоит ознакомиться с несколькими советами, чтобы открыть своё прибыльное дело за рубежом. В деталях разбирался NEWS.ru.

Локализуйте свою идею под местный менталитет

Погружение в местную культуру необходимо любому предпринимателю. Для начала найдите местного наставника или инвестора, который поможет вам понять потребителя. Это может быть ключевым моментом для того, чтобы встретиться с правильными партнёрами, посетить нужные места и узнать, кому можно доверять. Каждая страна имеет свою индивидуальность, поэтому важно оттачивать познания в культурной сфере, а также осознавать, как ведётся бизнес на целевом рынке.

Несмотря на то, что общая система бизнеса зачастую не меняется и подходит для большинства государств, в каждом из них много небольших, но важных региональных особенностей, которые сильно влияют на предпринимательскую деятельность. Поэтому подходить к изучению страны, где, например, открывается франшиза, следует максимально внимательно, советует бизнес-аналитик и основатель сети «Балет с двух лет» Дмитрий Корнеев.

Jacqui Henshaw/Global Look Press

Если вы планируете нанимать сотрудников, изучение местного рынка труда будет иметь первостепенное значение. Законы о трудоустройстве, льготы и права отличаются от одного места к другому. Необходимо понимание — есть ли у рынка, на который нацелен бизнес, наборы навыков, соответствующие вашим потребностям.

Например, если у вас в планах наём сотрудников в Восточной Европе, где наблюдается острая нехватка рабочей силы, то могут возникнуть некоторые сложности с поиском квалифицированных работников. В этой связи необходимо проконсультироваться с экспертами и пообщаться с другими людьми, которые уже запустили там свой бизнес.

Изучайте язык

Это кажется очевидным, но иногда изучение языка может показаться почти таким же сложным процессом, как открытие бизнеса. Однако даже плохие языковые навыки лучше, чем ничего. Помимо стандартных занятий с преподавателем сейчас существуют дистанционные уроки или различные специальные приложения.

Основной язык бизнеса — английский. Но, безусловно, есть страны, где уровень знаний английского среди населения минимален, и там будет некорректно использовать педагога, не говорящего на локальном языке — это также вносит свои коррективы и либо ограничивает выбор педагогов, либо заставляет менять модель занятий, — сказал Корнеев.

Живите как местные жители

Важно быть искренне заинтересованным в стране и её культуре. Для этого достаточно встречать своих клиентов как дорогих гостей, почаще участвовать в культурных событиях. Рынок, клиентская база, потребительские предпочтения и поведение пока не будут родными, поэтому очень важно принять как можно больше информации.

Если партнёры по бизнесу сами не живут в этой стране на постоянной основе, значит у них есть доверенное лицо, которое может руководить проектом на месте.

Узнайте конкурентов

Когда дело доходит до продаж, один «размер» редко подходит всем. Подход, который очень хорошо работает в одной стране, может быть совершенно неэффективным в другой, уверен эксперт. В этой связи необходимо исследовать свой целевой рынок и применять лучшие практики, будь то партнёрские отношения, франчайзинг или наличие сотрудников на местах. Прежде чем выйти на новый рынок, каждый предприниматель должен знать, как изучить конкуренцию. Например, стоит свериться с успешным опытом, а также рассмотреть несколько компаний, которые пытались работать и потерпели неудачу. Тем, кто не может извлечь уроки из неудавшихся попыток других, суждено повторить их ошибки.

PIC/Global Look Press

Помните о налоговых обязанностях

Все дороги ведут к налогообложению, поэтому следует выбрать структуру, которая позволит соблюдать местные нормы и минимизировать налоговые обязательства. Это критическая сфера — область с большим риском и сложностями. Некоторые страны, такие как Объединённые Арабские Эмираты, Сингапур и Канада, позволяют бизнесу относительно легко избежать налоговой нагрузки. Но законодательное регулирование в других государствах делает этот процесс намного более сложным и трудоёмким. Например, Китай, Бразилия и Турция в 2019-м вошли в тройку самых сложных юрисдикций мира по соблюдению финансовых требований, подчёркивает Корнеев.

Это важный момент, но здесь практически всегда используются услуги консультантов, что особенно удобно в развитых странах, например, в той же Швейцарии. Всё это там очень хорошо отработано и доставляет минимум неудобств.

Соблюдайте законы и правила

При ведении бизнеса в другой стране, прежде всего, надо понимать правила и положения, которые повлияют на ваше дело. Каждая страна имеет свои собственные требования к подаче заявок. Например, в Европейском союзе действуют обширные нормативные акты, обеспечивающие защиту продаваемых продуктов для здоровья людей и животных, окружающей среды и прав потребителей. Поскольку эти типы нормативных актов бывают очень сложными, можно передать на аутсорсинг усилия по обеспечению их соблюдения, а также другие бэк-офисные задачи и функции местным экспертам. Это необходимо для наличия гарантий непопадания в штрафную зону.

В этой связи имеет смысл заключать договоры на сопровождение с консалтинговыми фирмами. Они консультируют на этапе открытия, адаптируя проект под юридические особенности работы в той или иной стране.

Решите, где и как продавать

Независимо от того, какой бизнес вы хотите открыть, значительная часть маркетинговой стратегии будет зависеть от присутствия в Интернете, включая сайт компании и социальные сети. Совместно с маркетологами, работающими на местах, надо отвечать требованиям рынка, выстраивать более крепкие отношения с партнёрами и потенциальными клиентами и упрощать присутствие на отраслевых мероприятиях.

Что касается интернет-рекламы, то сейчас она, с одной стороны, глобальна, с другой, — может таргетироваться в любом государстве. Поэтому фактически рекламная кампания в России от той же в Щвейцарии отличается только настройками. Можно просчитать всё заранее и провести необходимую адаптацию.

Также стоит задаться вопросом, есть ли необходимость отправить менеджера по маркетингу в страну, где вы открываете новые объекты. Опять же это зависит от бизнес-целей и типов клиентов, которых нужно привлечь за рубежом. Как правило, если продавать напрямую внутри государства, то маркетинговое присутствие поможет быстрее достичь поставленных бизнес-целей. Возможно, оптимальным решением для открытия нового дела будет уже известная франшиза с эффективной маркетинговой политикой, поддержкой франчайзера и выгодными для вас условиями.