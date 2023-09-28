Исследование: мошенники стали чаще атаковать россиян

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

По данным Центрального банка России, с начала 2023 года мошенники украли со счетов россиян 4,5 миллиарда рублей, что на 30% больше, чем за весь прошлый год. По данным Аналитического центра НАФИ, в 2022 году 82% россиян сталкивались с попытками мошенничества. Новое исследование НАФИ и компании «Ингосстрах» показывает, как изменилась ситуация за год – стали ли россияне чаще сталкиваться с мошенниками и какие виды обманных схем наиболее популярны.

Так, большинство жителей России (91%) сталкивались с попытками мошенничества за последний год – это на 9 п.п. больше, чем годом ранее (82%). Чаще о подобных ситуациях говорят работающие пенсионеры (86%), опрошенные с высшим образованием (84%) и женщины (73%). Именно эти категории граждан наиболее уязвимы и находятся в группе риска. 9% россиян заявили, что за последние 12 месяцев ни разу не сталкивались с попытками мошенничества.

С ростом доли тех, кто сталкивается с попытками мошенничества, растет и вариативность способов, которыми злоумышленники пытаются обмануть людей. Так, если в 2022 году в среднем россияне сталкивались с тремя разными схемами мошенничества, то сегодня уже с четырьмя.

Самой распространенной схемой обмана являются звонки от представителей «банков» или «правоохранительных органов» с целью выведать данные банковских карт и счетов. В этом году такой вид мошенничества стал самым популярным и вышел на первое место в рейтинге, обогнав предложения быстрого заработка. Доля тех, кто сталкивался со звонками псевдобанкиров, псевдополицейских или мнимых сотрудников следственных органов, составляет 73% россиян – на 19 п.п. больше, чем годом ранее (54%).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На втором месте по степени распространения – предложения заработать в интернете на так называемых «инвестициях», например, через вложение денег в криптовалюту. Такие сообщения от мошенников в нынешнем году получали 63% россиян, а в 2022-м на 8 п.п. меньше (55%).

Третье место занимают сообщения или электронные письма с подозрительными ссылками, переход по которым связан с финансовыми угрозами. За последний год такие сообщения получали 46% россиян, а годом ранее – 39% (рост на 7 п.п).

На четвертом месте – предложения получить выплату или компенсацию от государства, для оформления которой нужно сообщить данные карты или другую личную информацию. В этом году подозрительные рекомендации поступали 45% опрошенных, в прошлом – 39% (рост на 6 п.п.).

Завершает ТОП-5 распространенных попыток мошенничества сообщения или звонки с просьбами помочь родственникам или знакомым, которые якобы попали в трудную жизненную ситуацию, а также вымогательства денег под предлогом получения выигрыша в лотерею. О подобных ситуациях рассказали 43% россиян, на 7 п.п. больше, чем в 2022 году (36%).

Кроме того, россиян пытались обмануть через фишинговые сайты (28%) и при продаже или покупке товаров в интернете (27%).

Женщины чаще мужчин сталкиваются со звонками псевдосотрудников банков и правоохранительных органов (76% и 69% соответственно).

Молодежь чаще чем представители других возрастных групп говорит о попытках обмана в интернете (38% получали ссылки на подозрительные сайты, 37% – встречали мошенников при покупке или продаже товаров в интернете).

«Возрастающие темпы цифровизации услуг формируют условия для попыток внедрения новых мошеннических схем, основанных на доверчивости граждан и стремлении получить какую-либо выгоду или компенсацию. Самым действенным способом защиты от мошенников является информирование со стороны добросовестных участников рынка и определенное недоверие новым ресурсам и обещаниям легких денег. Мы рекомендуем доверять только проверенным ресурсам и никогда не сообщать по телефону свои личные данные», - отметил Антон Косачев, директор департамента электронной коммерции «Ингосстраха».