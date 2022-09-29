Иран готов договориться с АвтоВАЗом о совместном производстве автомобилей

Фото: MIT Russia/Twitter.com/Global Look Press

Иран хочет заключить соглашение с российской компанией АвтоВАЗ о совместном производстве автомобилей. Об этом РИА Новости сообщил председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш. По его мнению, две страны сейчас находятся в «исключительных отношениях» и необходимо пользоваться такой возможностью.

Иран и Россия в настоящее время находятся в исключительном (в плане отношений) положении, пожалуй, еще никогда в истории не было такого положения, когда эти две страны настолько сблизились друг с другом. Мы должны воспользоваться возможностью, мы должны составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах, — заявил Манеш.

Ранее сообщалось, что в обозримом будущем АвтоВАЗ покажет две принципиально новые модели, при этом популярную «Гранту» снимать с конвейера не собирается. Кроме того, тольяттинцы будут отвечать за обслуживание уже произведенных и проданных в России автомобилей Renault.

Кроме того, президент компании Максим Соколов заявил, что в 2023 году АвтоВАЗ рассчитывает, что спрос на автомобили Lada в России достигнет 500 тысяч автомобилей. Он пояснил, что такую цифру по производству перед компанией поставил совет директоров во главе с вице-премьером — главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.