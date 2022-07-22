IKEA приостановила распродажу в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

IKEA приостановила распродажу для российских покупателей. На сайте мебельной компании уточняется, что в данный момент клиенты не смогут совершить покупки продукции шведского бренда. Представители компании объяснили, что причиной прекращения распродажи стали проблемы с интервалами для доставки и самовывоза товаров, которые оказались заняты.

Уважаемые покупатели! Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты, — сказано в сообщении.

По словам представителей компании, IKEA возобновит продажи после выходных, с появлением новых интервалов для доставки и самовывоза.

15 июня в пресс-службе IKEA раскрыли детали продажи бизнеса и ухода с российского рынка. Компания начала искать новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.