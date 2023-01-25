Французский производитель электрооборудования уйдет из России Французский производитель электрооборудования Legrand прекратит операции в России

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Французский производитель электрооборудования Legrand прекратит работу на российском рынке. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Там указано, что решение было принято «по текущим обстоятельствам».

Ввиду текущих обстоятельств, включая растущую сложность операций и нестабильность, Legrand решила прекратить операции в России и на данный момент изучает варианты по передаче контроля в своевременной и организованной манере, — говорится в сообщении.

Отмечается, что бизнес компании в стране составляет 1,5% от всех годовых продаж за минувший год.

В компании отметили, что уход с российского рынка представляет собой лучший вариант «с целью соблюдения законодательства, как и обеспечения в долгосрочной перспективе операций для сотрудников и покупателей».

Компания Legrand была основана в 1866 году и изначально занималась производством столового фарфора. На территории Советского Союза продукция фирмы впервые появилась в 1980 году, когда страна готовилась к проведению XXII летних Олимпийских игр. При возведении гостиницы «Космос», предназначенной для размещения участников международных спортивных игр, строительная фирма экспортировала все необходимое оборудование из Франции.

В России официальное представительство группы Legrand открылось в 1993 году.

Ранее сообщалось, что французский ретейлер спортивных товаров Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России. Сеть, пришедшая в Россию в 2006 году, надеется продать весь бизнес целиком. По данным СМИ, весной 2022 года у Decathlon было в России 57 магазинов, в настоящее время их осталось 28. После начала Москвой спецоперации на Украине и последующими за этим западными санкциями компания приостановила поставки товаров на российский рынок. При этом закрылись все магазины.