Экологично и современно: «Пятёрочка» открыла юбилейный магазин «у дома»

В Краснодаре торговая сеть «Пятёрочка» открыла юбилейный, 17-тысячный магазин площадью более 700 квадратных метров. Здесь представлено около 6,5 тысячи товаров, в том числе продукция местных производителей, доля которых в среднем не менее 30%.

Открывшийся магазин выполнен в соответствии с требованиями новой концепции. Как отмечают в компании, показатель NPS (индекс приверженности потребителей товару или компании) обновлённых «Пятёрочек» по сравнению со старыми выше на 38%.

Причём при всех визуальных изменениях «Пятёрочки» сеть сохраняет акцент на доступность и низкие цены. В ассортименте особое внимание уделяется товарам из категории «фреш», которые занимают почти половину торгового зала. Многие виды сельхозпродукции закупаются напрямую у местных производителей, что сокращает время доставки с грядки до полки.

X5 Retail Group/facebook.com

В соответствии с требованиями новой концепции в магазине предусмотрена и собственная пекарня, которая здесь производит около 40 наименований хлебобулочных изделий, включая местные специалитеты. Всего же только за последние полтора года торговая сеть открыла порядка 4,5 тысячи пекарен во всех 66 регионах присутствия. Ежедневно здесь выпекается более 200 тонн свежего хлеба.

Для удобства потребителей и повышения скорости обслуживания в новой концепции магазины оснащаются кассами самообслуживания (КСО).

По данным опроса удовлетворённости, большинство покупателей (88%) оценивают КСО положительно, как удобный и понятный инструмент. Причём около трети трафика в Краснодарском крае приходится именно на кассы самообслуживания. С начала года этот показатель вырос более чем на 7 процентных пунктов. Для удобства покупателей в юбилейном магазине работают сразу четыре КСО.

X5 Retail Group/facebook.com

Как сообщили в компании, в рамках стратегии устойчивого развития «Пятёрочка» внедряет и пилотирует различные экологические инициативы. Например, сейчас можно отказаться от печати кассовых чеков и получать их на свою электронную почту. Также в магазинах в новой концепции используются покупательские корзины и плафоны осветительных приборов, изготовленные из переработанного пластика. А в продаже всегда представлены многоразовые сумки для продуктов и нейлоновые мешки для фруктов и овощей — альтернатива пластиковым пакетам.

В Краснодарском крае «Пятёрочка» работает с 2005 года. Сегодня в регионе действуют 725 магазинов сети, из которых 188 — в новой концепции, реализуемой с 2019 года. До конца 2021 года в крае планируется открыть ещё порядка 90 новых магазинов.