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В США сняли многолетнюю судимость с основателя Yota

13:16, 01 октября 2021
В США сняли многолетнюю судимость с основателя Yota Сергей Адоньев Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС
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Окружной суд округа Калифорнии удовлетворил петицию российского миллиардера, основателя Yota Сергея Адоньева об отмене обвинительного заключения против него по делу 1998 года. Теперь для него отменяются ограничения на въезд в США, которые действовали ранее. Об этом РБК сообщил адвокат бизнесмена.

В петиции, поданной в суд, Адоньев указывал, что само дело должно было рассматриваться не как мошенничество, а как гражданско-правовой спор по поводу оплаты, а его тогдашний адвокат не обладал достаточной компетенцией. Власти США не высказали возражений против петиции об отмене признания вины и попросили суд отменить основное обвинительное заключение по делу. В итоге суд признал, что у Адоньева была веская причина не оспаривать обвинительный приговор ранее, разрешил ему отозвать признательные показания, данные в 1990-х годах, и снял с него судимость.

Мы очень рады, что прокуратура США и суд согласились с тем, что обвинение и осуждение господина Адоньева были ошибочными. Эти решения исправили несправедливость и наконец положили конец этому многолетнему делу, — заявил адвокат бизнесмена.

В 1990-х годах американские правоохранители предъявили Адоньеву обвинение в нарушении эмбарго на торговлю с Кубой и в отмывании денег. Адвокат посоветовал основателю Yota признать вину, после чего он был приговорён к заключению в тюрьму на 30 месяцев и выплате $1 млн, а затем депортирован из страны с фактическим запретом на возвращение.

Ранее Болгария аннулировала гражданство Адоньева после того, как стало известно о его судимости в США. Агентство национальной безопасности Болгарии десять лет не замечало вынесенного предпринимателю приговора, в то время как отсутствие судимости по болгарским законам — обязательное условие для получения гражданства.

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