В США сняли многолетнюю судимость с основателя Yota

Окружной суд округа Калифорнии удовлетворил петицию российского миллиардера, основателя Yota Сергея Адоньева об отмене обвинительного заключения против него по делу 1998 года. Теперь для него отменяются ограничения на въезд в США, которые действовали ранее. Об этом РБК сообщил адвокат бизнесмена.
В петиции, поданной в суд, Адоньев
Мы очень рады, что прокуратура США и суд согласились с тем, что обвинение и осуждение господина Адоньева были ошибочными. Эти решения исправили несправедливость и наконец положили конец этому многолетнему делу, — заявил адвокат бизнесмена.
В 1990-х годах американские правоохранители предъявили Адоньеву обвинение в нарушении эмбарго на торговлю с Кубой и в отмывании денег. Адвокат посоветовал основателю Yota признать вину, после чего он был приговорён к заключению в тюрьму на 30 месяцев и выплате $1 млн, а затем депортирован из страны с фактическим запретом на возвращение.
Ранее Болгария аннулировала гражданство Адоньева после того, как стало известно о его судимости в США. Агентство национальной безопасности Болгарии десять лет не замечало вынесенного предпринимателю приговора, в то время как отсутствие судимости по болгарским законам — обязательное условие для получения гражданства.