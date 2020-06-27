Чубайс вошёл в совет директоров АФК «Система»

https://static.news.ru/photo/36d2bb74-b854-11ea-a5c4-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректор Роснано Анатолий Чубайс и президент АФК «Система» Владимир Чирахов вошли в новый состав совета директоров этой акционерной финансовой корпорации. Помимо них, в совет директоров впервые избрали бывшего заместителя премьер-министра, министра экономики и здравоохранения Люксембурга Этьена Шнайдера.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт о годовом собрании акционеров, свои позиции в совете директоров сохранили основной бенефициар и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, глава совета директоров МТС Феликс Евтушенков, зампред совета директоров, бывший президент «Системы» Андрей Дубовсков, глава Segezha Group Михаил Шамолин и экс-председатель совета директоров МТС Рон Зоммер.

Также в совете остались экс-глава российского подразделения KPMG Роджер Маннингс, запред совета директоров «Системы», профессор ВШЭ Анна Белова, основатель «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили и экс-пезидент Армении Роберт Кочарян. Покинули совет гендиректор ПАО МАК «Вымпел» Сергей Боев и экс-министр экономики Люксембурга Жанно Креке.

Как писал NEWS.ru, гендиректор Первого канала Константин Эрнст стал новым членом совета директоров МТС. Помимо него в совет впервые вошли: председатель и главный исполнительный директор Coriant Inc. Шайган Херадпир, а также бывший вице-президент по технологиям Amazon и член наблюдательного совета X5 Retail Group Надя Шурабура. Свои места в компании сохранили член совета директоров АФК «Система», председатель совета директоров МТС Феликс Евтушенков, вице-президент по стратегии АФК «Система» Артём Засурский, президент, председатель правления МТС Алексей Корня, независимые директора Томас Холтроп, Регина фон Флемминг и экс-глава администрации президента РФ Валентин Юмашев. Доля АФК «Система» в капитале оператора составляет 50,02%.