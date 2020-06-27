Чубайс вошёл в совет директоров АФК «Система»

Гендиректор Роснано Анатолий Чубайс и президент АФК «Система» Владимир Чирахов вошли в новый состав совета директоров этой акционерной финансовой корпорации. Помимо них, в совет директоров впервые избрали бывшего заместителя премьер-министра, министра экономики и здравоохранения Люксембурга Этьена Шнайдера.
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Также в совете остались экс-глава российского подразделения KPMG Роджер Маннингс, запред совета директоров «Системы», профессор ВШЭ Анна Белова, основатель «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили и экс-пезидент Армении Роберт Кочарян. Покинули совет гендиректор ПАО МАК «Вымпел» Сергей Боев и экс-министр экономики Люксембурга Жанно Креке.
Как писал NEWS.ru, гендиректор Первого канала Константин Эрнст стал новым членом совета директоров МТС. Помимо него в совет впервые вошли: председатель и главный исполнительный директор Coriant Inc. Шайган Херадпир, а также бывший вице-президент по технологиям Amazon и член наблюдательного совета X5 Retail Group Надя Шурабура. Свои места в компании сохранили член совета директоров АФК «Система», председатель совета директоров МТС Феликс Евтушенков, вице-президент по стратегии АФК «Система» Артём Засурский, президент, председатель правления МТС Алексей Корня, независимые директора Томас Холтроп, Регина фон Флемминг и экс-глава администрации президента РФ Валентин Юмашев. Доля АФК «Система» в капитале оператора составляет 50,02%.
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