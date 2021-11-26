Бытовая техника в России подорожает на 15%

Россиян предупредили о возможном повышении цен на бытовую технику до 15% из-за введённого экспортного запрета по всем видам ломов и отходам с содержанием драгметаллов. Закон вступит в силу в 2022 году. Производителям придётся платить экосбор за свою продукцию, так как из-за запрета они не смогут утилизировать отходы по РОП (расширенная ответственность производителя — прим. ред.). Как сообщили в Ассоциации ломовиков и ТПП «Известиям», электроника и бытовая техника и так в этом году выросли в цене на 10-15%, а может подорожать ещё на 13%

Минпромторг и Минфин при этом поддерживают введение ограничения на экспорт лома и отходов драгоценных металлов. Они отмечают, что российские компании могут переработать весь образующийся на территории РФ объём отходов, но сталкиваются с сырьевым дефицитом.

Эксперты, опрошенные газетой, подчеркнули, что есть ещё одна причина подорожания техники — это проблемы с контейнерными перевозками, как и с сообщением с другими странами из-за пандемии. Аналитик Data Insight Фёдор Вирин подчеркнул, что не помогают ситуации и остановки производства на заводах в Китае и других странах.

В итоге, по прогнозу экспертов, электроинструменты в 2022 году вырастут в цене на 11%, электроника — на 9%, а мелкая бытовая техника от 13% до 15%.

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