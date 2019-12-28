https://static.news.ru/photo/3f9e03e0-2a3c-11ea-9e84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спецслужбы Великобритании не стали возражать против участия компании Huawei в разработке неключевых элементов сетей 5G на территории страны.

Вопрос по развёртыванию оборудования китайской компании поднимут на заседании Совета безопасности страны. Последний раз эту тему поднимали, когда главой правительства была ещё Тереза Мэй. В этот раз председателем заседания будет премьер-министр Борис Джонсон, пишет Mail On Sunday.

На последней встрече по этому вопросу большинство членов совета не возражали против участия Huawei. Однако ситуацию осложнило мнение США. Страна неоднократно говорила о том, что такое сотрудничество может негативно повлиять на обмен разведывательной информацией. Таким образом, Лондону придётся выбирать между отношениями с Вашингтоном и технологическим отставанием.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Huawei отозвала иск против американских властей. Судебный иск по поводу задержания два года назад оборудования, транспортируемого из Америки в Китай, компания подала в июне 2019 года.