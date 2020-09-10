Бизнес предложил ввести особый налоговый режим для криптоактивов

https://static.news.ru/photo/687725a6-f3fb-11ea-b5b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с предложением ввести специальный налоговый режим для операций с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).

Решение направить такую инициативу Министерству финансов и Федеральной налоговой службе было принято 3 сентября в ходе заседания бюро правления РСПП. Участие в нём принял в том числе замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Предложения касаются цифровых финансовых прав, закон о которых был одобрен летом 2020 года и вступающий в силу 1 января будущего года.

По словам представителя РСПП, инициатива уже направлена в ведомства, однако те пока ещё не дали ответа. В Минфине сообщили, что предложения находятся на рассмотрении.

Цель налоговых изменений — убрать правовые барьеры для выпуска, оборота и погашения ЦФА, а также стимулировать рынок ЦФА, — уточнили в РСПП.

ЦФА – это цифровые аналоги долговых расписок, акций, облигаций и прав участия в капитале, выпущенные на блокчейне (технология распределённого реестра). В утверждённом законе нет норм, которые регламентируют налогообложение сделок с ЦФА, они должны устанавливаться отдельными нормативными актами, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил обсудить введение в России базового гарантированного дохода. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов назвал эту инициативу неприменимой в текущих условиях, но предложил альтернативу в виде социальных программ.