Эксперт предложил альтернативу введению в РФ базового дохода

https://static.news.ru/photo/3b13c76a-f2af-11ea-83f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил обсудить введение в России базового гарантированного дохода. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов назвал эту инициативу неприменимой в текущих условиях, но предложил альтернативу в виде социальных программ.

В беседе с федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» эксперт отметил , что идея гарантированного базового дохода направленна на борьбу с бедностью, улучшение демографии и снижение преступности. Однако попытки ввести такие программы на Западе резко критиковались сразу с нескольких сторон. Первыми на недостатки указывали консервативные силы. В частности, позиция католической церкви состоит в том, что человек должен трудиться для духовного совершенствования и успешной жизни, а выплаты без выполнения какой-либо работы не подталкивают к деятельности. Остальные консерваторы Европы также сказали такой системе решительное «нет».

Колташов указал, что на Западе значительная часть населения либо вовсе не работает, либо перебивается случайными доходами. Гарантированные выплаты ещё более повышают уровень «иждивенческих настроений».

Для экономики страны это тупик, потому идея гарантированных базовых выплат так нигде по сути и не прижилась. Крайне сомнительно, что в классическом смысле она применима в России, — отметил эксперт.

Идею гарантированного дохода можно реализовать не прямыми выплатами, а социальными программами, что гораздо эффективнее, считает специалист. К примеру, обеспечив бесплатное образование, можно решить часть проблем семей с детьми и таким образом поддержать демографию. Другой вариант — пенсионные программы и целевые льготы. Колташов заметил, что прямые выплаты всем жителям России потребуют огромных сумм из бюджета. Чтобы их изыскать, потребуется отнять средства у медицины, образования и других важных сфер. При этом в стране не решено большое количество проблем — не хватает школ, учителя получают маленькие зарплаты, а пожилые люди — минимальные пенсии.

То есть средства государство может вложить в социальную сферу так, что это повысит уровень защищённости граждан, да ещё и создаст дополнительные рабочие места. В подобной реализации идея базового дохода выглядит куда более перспективной и эффективной. В классическом же смысле её внедрение в России породит лишь дополнительные проблемы, — заключил эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные в Германии запустили пилотный проект под названием «Базовый доход». Участникам эксперимента будут просто так раздавать 1200 евро в месяц в течение трёх лет. Исследование призвано выяснить, как получаемые деньги влияют на работу, жизнь и здоровье людей: станут ли они, например, более ленивыми или более творческими.