Baza: «Аэрофлот» выставил на продажу 21 автомобиль Nissan

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что «Аэрофлот» выставил на продажу автомобили, на которых передвигались топ-менеджеры компании. По информации канала, все машины — модели представительского класса японского бренда Nissan 2010 года выпуска, на их реализации авиаперевозчик может выручить 17 млн рублей. В «Аэрофлоте» данную информацию не прокомментировали.

В сообщении Baza говорится, что цена самого дорогого лота стартует с 1 млн 140 тысяч рублей, а самый дешевый автомобиль продается за 740 тысяч рублей.

По данным канала, после начала спецоперации и введения антироссийских санкций число рейсов крупнейшей российской авиакомпании уменьшилось, поэтому «Аэрофлоту» пришлось оптимизировать расходы, в том числе продавать машины.

Ранее стало известно, что работодатели стали снижать предлагаемый уровень зарплат для IT-специалистов из-за присутствия на рынке труда недорогих кандидатов начального и среднего уровней. Уменьшение зарплат также связывают со скачками курсов валют в России и массовым оттоком специалистов.