Стало известно о снижении зарплат айтишников в России РБК: работодатели в России начали снижать верхнюю границу зарплат для IT-специалистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работодатели стали снижать предлагаемый уровень зарплат для IT-специалистов из-за присутствия на рынке труда недорогих кандидатов начального и среднего уровней, следует из исследования сервиса «Хабр Карьера», документ которого оказался в распоряжении РБК. Уменьшение зарплат также связывают со скачками курсов валют в России и массовым оттоком специалистов.

Отмечается, что уровень зарплат айтишников достиг пиковых значений в марте 2022 года. После этого компании начали снижать зарплатные предложения.

В результате верхняя планка зарплат, предлагаемых работодателями ИТ-специалистам в августе 2022 года, снизилась на 11% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году и достигла среднего показателя в 160 тысяч рублей. При этом нижняя планка зарплат выросла на 24%, до 150 тысяч рублей.

Другие сервисы по поиску работы также отметили снижение зарплат для айтишников. Так, HeadHunter отметил уменьшение вознаграждения в Москве на 2,1%, до 85,6 тысячи рублей, и на 1%, до 70 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что зарплата IT-специалистов в российских компаниях составляет в среднем 240 тысяч рублей в месяц, что на 20% ниже, чем у тех, кто работает на зарубежные фирмы. При этом, по словам нескольких источников, предпосылок для роста зарплат в этом году нет: доходы упали, компании экономят и сокращают штат.