Премий не ждите: стали известны новые условия работы айтишников в России

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Зарплата IT-специалистов в российских компаниях составляет в среднем 240 тысяч рублей в месяц, что на 20% ниже, чем у тех, кто работает на зарубежные фирмы, сообщил журнал «Компания» со ссылкой на исследование рекрутингового агентства Unicorn Search. При этом, по словам нескольких источников, предпосылок для роста зарплат в этом году нет: доходы упали, компании экономят и сокращают штаты.

Сразу несколько IT-специалистов из крупных российских банков и ретейла отметили, что повышения и квартальных премий в ближайшее время им сказали не ждать.

Такие премии обычно не прописаны в трудовом договоре. Фиксированной суммы там нет, они обычно зависят от успехов компании или производительности команды. В этом году сказали «не ждите», — передаёт их слова журнал.

Хотя, к примеру, в «Сбере» объявили о повышении зарплат с 1 июля. Один из собеседников объяснил, что банк пытается остановить отток сотрудников, так как многие после 24 февраля уехали, а работать удалённо на «Сбер» нельзя, нет доступа к системе.

2 июня стало известно, что российским айтишникам предложат ипотеку под 1%. Как рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин, число заявок в банки для получения льготной ипотеки выросло в несколько раз, уже получено 1,5 тысячи заявлений.