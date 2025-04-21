На АвтоВАЗе раскрыли, продолжится ли производство машин Lada Granta Директор АвтоВАЗа: производство Lada Granta продолжится, пока на нее есть спрос

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производство автомобилей Lada Granta продолжится, пока на них есть спрос, заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов. По его словам, которые приводит ТАСС, эта модель достаточно востребована на зарубежных рынках, в частности в Белоруссии, Узбекистане и Казахстане. При этом Соколов отметил, что выпуск Lada Granta сократится из-за наращивания производства новой модели Lada Iskra.

Сколько будет Granta востребована рынком, то есть нашими клиентами, столько она будет жить на нашем конвейере, — сказал Соколов.

Ранее президенту России Владимиру Путину представили предсерийный автомобиль Lada Iskra на АвтоВАЗе в Тольятти. Семейство Iskra представлено седаном, универсалом и его кросс-версией. Начальная стоимость автомобиля будет на уровне от 1 млн до 1,3 млн рублей. Эксперты не исключают, что в модельной линейке бренда новинка займет место между Lada Granta и Lada Vesta. Есть вероятность, что она вытеснит первую.

Между тем президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявлял, что на платформе Lada Iskra автопроизводитель достиг полного технологического суверенитета. Теперь компания независима от поставок деталей из недружественных стран.

Позднее стало известно о запуске промышленного производства Lada Iskra. Отмечается, что старт продаж машины намечен на 20 июля 2025 года.