Треснуло лобовое стекло: можно ездить дальше или срочно на СТО

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Чем чаще водитель ездит на своем автомобиле, тем больше у него шансов получить скол или трещину на ветровом стекле. В каких случаях можно ездить с таким повреждением дальше, когда нужно срочно отправляться в сервис и имеет ли право гаишник лишить водителя прав за трещину на лобовом стекле — в материале NEWS.ru.

Какие были лобовые стекла

Изначально автомобили вообще не имели лобового стекла. Создатели первых машин даже не предполагали, что оно может кому-то потребоваться, ведь чтобы в глаза водителю не попадали песок и грязь с дороги, можно было просто надеть очки.

На машинах начала XX уже стали появляться стекла, которые защищали от ветра (отсюда и их название — ветровое), хотя изначально речь шла о небольших прозрачных щитках перед глазами водителя. Причем делали «лобовухи» по той же технологии, которая использовалась при производстве обычных оконных стекол. Следовательно, такие стекла были хрупкими и могли разбиться от попадания любого камушка. Кроме того, когда такие стекла разбивались, они могли поранить водителя.

Но в начале XX века французский химик Эдуард Бенедиктус создал стекло, которое получило название «триплекс». Оно состояло из двух слоев, а между ними находилась пленка. Благодаря этому при сильном ударе стекло не разлеталось на куски и не ранило пассажиров. Впервые такие стекла появились на Ford T в 1919 году.

Современные лобовые стекла, разумеется, сильно отличаются от тех, что стояли на первых автомобилях. Они выдерживают сильные удары, имеют несколько слоев, не разлетаются даже при сильной аварии, могут иметь подогрев. Однако вечными их тоже не назвать — иногда стекла трескаются, и их нужно менять.

Фото: dpa/A0009_dpa/Global Look Press Автомобиль Ford Model T

С какими сколами и трещинами ездить нельзя по закону

Согласно пункту 4.4.7 ГОСТ 33997-2016 «Требования к безопасности в эксплуатации колесных транспортных средств», «наличие трещин ветровых стекол КТС в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя, не допускается». То есть российские ПДД оговаривают только ситуации, когда есть повреждение лобового стекла с водительской стороны. А вот если трещина пошла со стороны пассажира, то, согласно правилам, можно ездить на машине и дальше.

За трещину на лобовом со стороны водителя инспектор ГИБДД может выписать штраф по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей» — штраф 500 руб. или предупреждение (если заплатить в течение первых 20 дней после составления протокола, то наказание будет 250 руб).

А вот лишить удостоверения или эвакуировать автомобиль инспектор не может. Во-первых, прав лишает только суд (а ст. 12.5 КоАП не подразумевает таких санкций). А во-вторых, согласно пункту 2.3.1 ПДД, при выявлении таких неисправностей, как трещина на лобовом, «водитель должен устранить их, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему появляются сколы и трещины?

Есть несколько основных причин появления трещин на лобовом стекле.

Сильное и точечное воздействие твердым предметом. Например, удар камнем.

Резкий перепад температуры. Лобовое стекло может треснуть, если зимой вылить на него стакан горячей воды или включить поток теплого воздуха из системы кондиционирования. Также «термический удар» может быть, когда машина летом долго стоит под солнцем, а потом вы ее решили помыть холодной водой из шланга.

Дальнейшее разрастание сколов. В этом случае на стекле сначала появляется небольшой скол (после попадания камня), затем повреждение постепенно увеличивается, и трещина становится все больше и больше.

Проблема с геометрией кузова. Лобовое стекло может треснуть у восстановленных после ДТП автомобилей (если ремонт был некачественным).

Насколько опасны сколы

Иногда водители не обращают внимания на сколы. Однако они в любой момент могут превратиться в большую трещину. Если трещина идет в нижней части стекла или в «пассажирском углу», то на безопасность движения это влияет не сильно. Но все становится гораздо серьезнее, если трещина появляется перед глазами водителя: она мешает смотреть вперед, бликует на солнце и так далее. А вот протекать лобовое стекло от маленькой трещинки вряд ли будет. Не забывайте, что современные стекла многослойные и трескается часто лишь внешний слой.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поэтому если вы заметили скол на лобовом стекле, то не откладывайте визит в сервис, ведь его можно «вылечить». Для этого мастера очистят и обезжирят опасное место, аккуратно высверлят поврежденный участок, а затем, используя специальное оборудование, заполнят поверхность прозрачным полимером. При небольших повреждениях и профессиональной работе заметить потом, что на стекле вообще был скол, будет очень сложно.

Кстати, мастера выделяют несколько типов сколов: вихревидные, «звездочка», «бычий глаз», «сдвоенный» и так далее. Цена ликвидации скола зависит от его размера и степени загрязненности. Но в среднем речь идет о 1000–3000 руб.

Можно ли отремонтировать трещину

Трещины тоже поддаются ремонту — его осуществляют по тем же технологиям, что и восстановление после скола. Однако починить можно лишь стекло с небольшой трещиной. Если повреждения сильные, то придется покупать новое лобовое.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что делать, если появился скол или трещина

Чем быстрее вы приедете к мастерам, тем дешевле будет ремонт: расчет итоговой суммы идет исходя из размеров скола/царапины.

Но перед поездкой в сервис (и сразу после появления скола) рекомендуется заклеить место повреждения прозрачным скотчем. Кроме того, постарайтесь не ехать на большой скорости по плохой дороге, не заезжайте колесами на высокие бордюры или камни (это может привести к минимальному перекосу кузова, но этого хватит, чтобы трещина увеличилась). Также не направляйте на лобовое стекло со сколом холодный или горячий воздух. А еще откажитесь от посещения автомойки, особенно если речь идет о мойках высокого давления.

Можно ли убрать скол самостоятельно

В автомобильных магазинах и на маркетплейсах продают наборы для самостоятельного ремонта сколов, которые включают полимер и специальный инструмент.

Цена таких наборов сильно различается в зависимости от качества инструмента и материалов. Самые простые стоят дешевле 400 рублей, но можно найти комплекты и за 6000–8000 руб. Однако если у вас нет опыта в ремонте, то лучше не заниматься самостоятельным восстановлением стекла, а обратиться к профессионалам.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда нужно покупать новое стекло

Новое лобовое стекло стоит дорого, особенно если речь идет об оригинальной запчасти, да еще и с системой подогрева. В этом случае цена может составлять 40–60 тыс. руб. и больше (неоригинальные стекла обычно в два-три раза дешевле). Кроме того, придется заплатить за работу по замене стекла.

Однако в некоторых случаях замена необходима, так как стекло отремонтировать уже невозможно. Например, восстановление не поможет, если удар камнем был настолько сильным, что повредился не только внешний слой стекла, но и связующий полимер или внутренний слой (или если речь идет о сквозном отверстии). Также обычно не ремонтируют старые сколы или если трещина на стекле находится прямо перед глазами водителя.

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