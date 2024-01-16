В России стали чаще ломаться автомобили из-за сильных морозов Эксперт Рузанов: спрос на услуги автосервисов вырос на 30% из-за сильных морозов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России на 30% увеличился спрос на услуги автосервисов с начала 2024 года, сообщил «Газете.Ru» технический директор международной сети автосервисов Алексей Рузанов. По его словам, причиной этому стали аномальные морозы, которые накрыли многие регионы страны.

В период холодов спрос на услуги СТО всегда растет. В тех регионах, где на новогодние каникулы пришлись серьезные морозы, мы увидели рост спроса на 15–30% по сравнению с предыдущей неделей, — отметил Рузанов.

Эксперт подчеркнул, что точечный рост записей на СТО зафиксировали в центральной части РФ, Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке, Урале, в Сибири и Поволжье. Он отметил, что чаще всего водители обращались к специалистам с «замороженными» машинами, которые не заводились на холоде. Помимо этого, автовладельцы приезжали на СТО, чтобы заменить резино-технические детали и решить проблему с электроникой.

Ранее россиянам рассказали о простом способе завести машину в сильные морозы. Водителям посоветовали сначала проверить уровень масла в двигателе и антифриза в системе охлаждения, которые должны находится в нужном диапазоне. Также необходимо отключить все электрические нагрузки. Во время запуска двигателя желательно не удерживать ключ в положении «стартер» более 10 секунд.