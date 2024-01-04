Россиянам назвали простой способ завести машину в сильные морозы MK.RU: перед запуском автомобиля в мороз нужно выключить все электроприборы

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Чтобы завести автомобиль в мороз, необходимо сначала проверить уровень масла в двигателе и уровень антифриза в системе охлаждения, которые должны находится в нужном диапазоне, пишет MK.RU. Водителям также посоветовали отключить все электрические нагрузки и при запуске двигателя не удерживать ключ в положении «стартер» более 10 секунд.

Как сообщает издание, отключение фар, обогревателя, радио и других электроприборов позволит снизить нагрузку на аккумулятор при запуске. Если двигатель сразу не заводится, то необходимо подождать несколько секунд и только после этого повторить попытку. После успешного запуска автомобиль должен прогреться перед началом движения, чтобы масло и другие жидкости достигли оптимальной температуры. Автолюбителям также напомнили о соблюдении бдительности на скользкой дороге, поскольку шины и тормоза могут быть менее эффективными при морозе.

Автоэксперт Сергей Пономарев ранее рассказал, что использование открытого огня, в частности газовой горелки, это очень опасный метод зимнего отогрева автомобиля. По словам специалиста, легковоспламеняющиеся топливо и масло в двигателе могут загореться при малейшей утечке. Среди других опасных способов отогрева машины зимой Пономарев выделил электроплитки, которые водители ставят под масляный поддон автомобиля.