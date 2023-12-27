Автоэксперт перечислил опасные методы отогрева автомобиля зимой Автоэксперт Пономарев: отогревать машину открытым огнем категорически нельзя

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Использование открытого огня, в частности газовой горелки, — очень опасный метод зимнего отогрева автомобиля, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» автоэксперт Сергей Пономарев. Он подчеркнул, что легковоспламеняющиеся топливо и масло в двигателе загорятся при малейшей утечке.

Среди других опасных способов разморозки автомобиля зимой специалист выделил электроплитки, которые иногда ставят под масляный поддон машины. В этом случае происходит эффект сковороды, когда масло начинает кипеть, подгорать и терять свои свойства, предупредил эксперт.

Также он назвал недопустимым применение фена при прогреве впускного коллектора: на современных машинах эти детали в большинстве случаев сделаны из пластика и легко оплавляются.

Кипяток, налитый в мороз на лобовое стекло, приведет к тому, что оно лопнет, продолжил эксперт. То же касается и алюминиевого коллектора, который может деформироваться или треснуть от кипятка. Неправильное применение электрической тепловой пушки может привести к оплавлению декоративных элементов, пыльников, проводки и топливных трубок, что чревато утечкой топлива и возгоранием.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр посоветовал включать кондиционер в авто хотя бы раз в неделю — это позволит избежать серьезных поломок. По словам специалиста, детали этого агрегата, долго оставаясь без работы, теряют смазку и могут выйти из строя.