МВД составит список неисправностей авто, с которыми не пустят на дорогу

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

МВД России разработает перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Об этом рассказали РИА Новости в ведомстве. В настоящее время там разрабатывается проект постановление правительства.

По данным СМИ, в рамках данного проекта «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» должен «гармонизировать» с требованиями соответствующего Технического регламента Таможенного союза ТРТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Также в пресс-службе ведомства отметили, что документ актуализирует необходимые ГОСТы.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что новая редакция перечня «неисправностей и условий», при которых транспортному средству запрещено выезжать на проезжую часть, прошла стадию публичных обсуждений и направляется на окончательное утверждение. В числе прочего, новый перечень запрещает управление автомобилем с нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Россию через Владивосток ввезли 197 тысяч подержанных иномарок. Об этом свидетельствует статистика Дальневосточного таможенного управления ФТС. По данным ведомства, в сравнении с 2021 годом количество оформленных автомобилей импортных брендов увеличилось на 72%.

Кроме того, газета «Коммерсант» написала, что цены на автомобили в РФ с 1 января остались на уровне прошлого года вопреки тренду прошлых лет. Это связано как с прекращением поставок официально представленных в РФ марок, так и с отсутствием ажиотажа у дилеров. Кроме того, бренды из КНР сменили стратегию: вместо прайс-листов они обновляют скидки, повышая или снижая их размер.