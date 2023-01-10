«Коммерсант»: цены на автомобили в России не повысились с начала года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на автомобили в РФ с 1 января остались на уровне прошлого года вопреки тренду прошлых лет, пишет «Коммерсант». Это связано как с прекращением поставок официально представленных в РФ марок, так и с отсутствием ажиотажа у дилеров. Кроме того, бренды из КНР сменили стратегию: вместо прайс-листов они обновляют скидки, повышая или снижая их размер.

С начала 2023 года российские автодилеры не зафиксировали роста рекомендованных розничных цен на легковые машины, поставляемые официальными дистрибуторами. Как пояснил руководитель дилерского направления Fresh Auto Денис Решетников, в начале года импортеры традиционно увеличивают стоимость своих машин примерно на 3–4%, но в конце 2022 года ряд брендов сообщил о росте цен на 7%. Нынешние же цены будут зависеть от курса валют, расходов на логистику и требований правительства РФ к растаможке импортных автомобилей. По его оценке, машины, которые собираются в России, подорожают в пределах инфляции — как минимум на 5–10%.

Директор розничных продаж «Авилона» Ренат Тюктеев отмечает, что в праздники спрос на покупку автомобилей был ровным, при этом китайские бренды продавались активнее. По словам Решетникова, трафик в автосалоны Fresh Auto за 1–9 января увеличился на 13%, причем пик посещений пришелся на 2 января. Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что прайс-листы будут расти и дальше, а цены на параллельный импорт — меняться в зависимости от насыщения рынка.

Ранее автоэксперт Владимир Моженков заявил, что российский авторынок может наверстать упущения провального 2022 года за счет усиления активности отечественных производителей, развития в стране китайских дилерских сетей, а также поставок иномарок по параллельному импорту. По его словам, китайские авто уже в ноябре-декабре стали самыми продаваемыми в России иномарками, а к лету 2023 года в стране появятся мощные сети дилеров из КНР, которые буду активно проникать на российский авторынок. Массовый сегмент займут машины от АвтоВАЗа и «Москвича», также специалист не исключил распространения иранских авто.