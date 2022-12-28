Автоэксперт назвал условия восстановление авторынка России в 2023 году Автоэксперт Моженков: авторынок России восстановится за счет китайских и отечественных машин

Российский авторынок в грядущем году может наверстать упущения провального 2022 года, рассказал журналу «Компания» автоэксперт Владимир Моженков. По его словам, в 2023 году в России может быть продан уже миллион автомобилей, что позволит компенсировать падение рынка на 60%. Рост числа продаж будет связан с усилением активности отечественных производителей, развитием в стране китайских дилерских сетей, а также поставками иномарок по параллельному импорту.

Место мирового автопрома на российском рынке займет китайский — сегодня формируются большие дилерские сети по продаже автомобилей из Поднебесной. Дилеры, которые ранее работали с европейцами, американцами, японцами, активно заключают договоры с китайскими производителями, — рассказал Моженков.

Автоэксперт отметил, что китайские авто уже в ноябре-декабре стали самыми продаваемыми в России иномарками. Он считает, что к лету 2023 в стране появятся мощные сети дилеров из КНР, которые буду активно проникать на российский авторынок. Массовый сегмент займут машины от АвтоВАЗа и «Москвича», также специалист не исключил распространения иранских авто.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов ранее заявил, что экспансия китайских автомобилей — это угроза для России. По его словам, уже в этом году доля китайских автопроизводителей на российском рынке составит 25 процентов. Он считает, что доминирование китайского автопрома ударит по российским автопроизводителям, которые обеспечивают работой свои коллективы, а также обеспечивают заказами производителей компонентной базы.