Как хранить зимние шины: гараж или балкон, нужны ли пакеты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В апреле водители обычно меняют зимние шины на летние. Это нужно делать, когда средняя температура воздуха выше плюс 5–7 градусов, а прогноз погоды не обещает ночных заморозков. Однако после замены возникает проблема — а где хранить покрышки. О том, куда лучше положить зимнюю резину, почему покрышки на дисках и без них нужно хранить по-разному и обязательно ли покупать специальные мешки для шин — в материале NEWS.ru.

Нужно ли специально готовить зимние шины к хранению?

Перед тем как отправить зимние шины на «летний отдых», их нужно как следует вымыть. Очистите колеса от небольших камней, которые могут застрять в протекторе, ототрите пятна от масла, топлива, битума и так далее. Также стоит проверить, есть ли на шинах порезы или повреждения, застрявшие гвозди или винты — иногда они прокалывают шину, но «блокируют» появившееся отверстие. Если вы найдете такие повреждения, то их лучше сразу же отремонтировать на шиномонтаже.

Иногда можно услышать, что шины перед хранением необходимо обязательно обработать специальным составом, который защитит резину от повреждений. Особенно любят давать такие рекомендации сотрудники автосервисов, которые берут за «смазывание» одной покрышки по 100–300 рублей.

Однако на самом деле можно не тратить деньги: если вы используете автомобиль постоянно, то шины у вас быстрее сотрутся, чем эффект от обработки колес начнет приносить эффект. Да, после обработки специальными средствами колеса будут выглядеть лучше (эту процедуру иногда называют чернением). Но здесь можно вспомнить, что обработанные зимние шины летом никто, кроме вас, не увидит.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Где лучше хранить шины

Проще всего оставить шины на хранение в шиномонтаже или в автосервисе — сейчас многие компании предлагают подобные услуги. Однако такой способ и самый дорогой. Например, в Москве хранение зимних шин стоит 4–10 тыс. руб. за сезон в зависимости от размера.

Поэтому многие водители хранят шины самостоятельно. И здесь есть определенные правила. Мало того, процедура хранения даже регламентируется — за это отвечает ГОСТ Р 54266-2010 «Шины пневматические. Упаковка, транспортирование и хранение».

Если у вас есть дача, то привести туда шины и положить рядом с грядками — это плохой вариант. Шины нельзя хранить под открытым небом: считается, что из-за попадания прямых солнечных лучей резина теряет свою эластичность и может потрескаться.

Однако не каждое помещение подойдет для хранения шин. Например, согласно ГОСТу, помещения должны быть сухими и обязательно вентилируемыми. При этом шины не должны лежать рядом с отопительными приборами. Также требуется, чтобы в помещении не было приборов, которые производят озон (возможны нежелательные химические реакции при контактировании с резиной). Оговаривается и температура воздуха — от минус 30 до плюс 35 градусов.

Поэтому если у вас есть на даче сарай, то там вполне можно хранить шины. Но что делать, если дачи нет? Можно ли оставить шины на балконе?

Если вы оставите на балконе покрышки, но при этом накроете их тканью и поставите на специальные держатели, тогда такой вариант может подойти. При этом нужно помнить, что шины при хранении будут пахнуть. И далеко не всем понравится этот запах.

А вот оставлять шины на паркингах или в общих коридорах домов запрещено! Дело в том, что это не отвечает нормам пожарной безопасности. И если собственник автомобиля хранит свои покрышки в коридоре многоквартирного дома, то он даже может получить штраф. Согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности», физических лиц могут наказать на 5–15 тыс. руб. (штраф для должностных лиц — 20–30 тыс. руб., для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — 40–60 тыс. руб., а для юридических лиц — 300–400 тыс. руб.).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как правильно хранить покрышки: ставить вертикально или класть одну на другую?

Способ хранения зависит от того, есть на зимних покрышках диски или нет. Если вы покупали только шины, но решили не тратиться на диски для зимней резины, то лучше их ставить вертикально на пол: если класть шины без дисков друг на друга или подвешивать их на крюках, то они могут деформироваться.

А вот если у вас покрышки вместе с колесными дисками, то в этом случае лучше хранить их в горизонтальном положении — колеса просто кладут друг на друга (как вариант, можно подвешивать на крюках). При этом рекомендуется снизить давление в шинах — вместо стандартных 2,1–2,3 сделать 1–1,5 атмосферы.

Конечно, если вы поставите колеса с дисками вертикально, то шины не испортятся за один сезон. И даже за два. Однако правильное хранение позволит максимально продлить жизнь автомобильным шинам. Это особенно важно в том случае, если вы мало ездите на машине.

А если вы перфекционист и любите все делать по правилам, то знайте — шины рекомендуется не только хранить в сухом проветриваемом помещении, но еще и периодически переворачивать их (раз в 2–3 месяца). Таким образом вы равномерно распределите нагрузку на покрышки в зоне контакта с поверхностью.

Ну и еще стоит отметить, что шины не надо упирать в острые углы, не стоит класть на них что-то тяжелое или держать рядом с батареями.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Обязательно ли хранить шины в пакетах?

Часто на шиномонтажах покрышки заворачивают в полиэтиленовые пакеты. Однако такие пакеты используются, чтобы не пачкать салон автомобиля. А вот для самих шин эти пакеты скорее вредны. Ведь в пакетах может образовываться конденсат, который не лучшим образом сказывается на резине.

Когда зимнюю резину не надо хранить

Меняя зимнюю резину, проверьте — быть может, ее и хранить уже не надо? Ведь эксплуатация зимних шин допустима только в том случае, если остаточная глубина протектора более 4 мм.

Измерить глубину протектора можно при помощи линейки (или даже обычной спички, хотя в магазинах продается и специальный инструмент для этого). Но обычно современные шины имеют так называемые индикаторы износа: это могут быть цветные точки, цифры, риски или снежинки. По мере износа шины они показывают, сколько миллиметров протектора осталось.

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