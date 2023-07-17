Стало известно, как вырос средний чек за прокат авто в России «Русский Стандарт»: средний чек за прокат авто в России вырос почти вдвое за год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средний чек за прокат автомобиля в России в первой половине 2023 года составил 1440 рублей, что в 1,8 раза больше, чем в прошлом году, сообщили NEWS.ru в пресс-службе банка «Русский Стандарт» по итогам исследования платежей клиентов по картам. При этом в городах с самым большим количеством платежей средний чек гораздо выше. К примеру, в Москве это 629 рублей, в Новосибирске — 408 рублей, Волгограде — 243 рубля, а в Уфе — 232 рубля.

Средний чек одного платежа по карте за прокат автомобиля в первой половине 2023 года составил 1440 рублей. На фоне растущей популярности сервиса он вырос относительно прошлого года, когда составлял 799 рублей, — сказали в пресс-службе.

Средний чек за прокат авто в России существенно вырос за счет платежей в Санкт-Петербурге (средний чек по городу и области — 3959 рублей) и Сочи (7242 рубля). Высокие средние чеки в этих городах связаны с туристической активностью и арендой авто на более длинные маршруты. В городе на Неве это поездки к главным достопримечательностям, которые находятся далеко от центра — Царское село, Петергоф, Кронштадт, Гатчина. А в Сочи приходится платить за дорогу из аэропорта до прибрежного отеля.

Сервис почасового проката авто в России пользуется заметно более высокой популярностью у мужчин, чем у женщин. Общее число платежей по картам в первой половине 2023 года у мужчин оказалось в три раза выше, чем у женщин. «Мужской» средний чек также выше «женского» — 1533 рубля против 1151 рубля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что средний чек в сервисах каршеринга по итогам 2022 года подскочил на 28% и составил 331 рубль. Аналитики считают, что это произошло на фоне подорожания автомобилей и их обслуживания из-за санкций и кризиса, а значит, предпосылок для снижения стоимость на аренду авто в 2023 году нет. Только цены на запчасти в среднем за год выросли на 30%.