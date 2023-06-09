Самые популярные автомобили в России в 2023 году: сколько они стоят На смену привычным европейским, корейским и японским маркам в Россию пришел Китай

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в России за первые пять месяцев 2023 года было продано 228 500 автомобилей — это на 26% меньше, чем в прошлом году. Однако продажи в мае показали, что авторынок начал восстанавливаться. Какие автомобили пользовались спросом в России в начале 2023 года и сколько они стоят сейчас — в материале NEWS.ru.

Какие автомобили чаще всего покупают россияне в 2023 году

По итогам первых пяти месяцев 2023 года стало ясно: на российском авторынке произошли кардинальные перемены.

Если в прошлом году в России лидировали корейские, японские и европейские марки, то сейчас рынок захватывают китайские компании. На смену Kia, Hyundai, Toyota, Nissan, Skoda и прочим известным брендам пришли такие марки, как Haval, Geely, Changan и другие (статистика АЕБ не включает данные продаж автомобилей концерна Chery).

Lada Granta

Продано за январь — май 2023 года: 81 356 шт.

Цена: от 692 300 руб.

На сегодняшний момент Lada Granta — это самая популярная модель в стране. И самая дешевая. Если смотреть на прайс-лист АвтоВАЗа, то окажется, что «Гранту» можно купить всего за 692 300 руб. (без подушки безопасности, кондиционера).

Однако найти у дилеров машину за 692 тысячи сейчас сложно. NEWS.ru позвонил в несколько дилерских центров Lada в различных городах, и нам предложили только Lada Granta за 800–900 тыс. руб. в средних или богатых комплектациях с кондиционером, музыкальной системой и пр. Кстати, самая дорогая версия Lada Granta, согласно прайс-листу, стоит почти миллион рублей — модель Granta Drive Active в кузове лифтбек оценили в 980 900 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Автомобиль Lada Granta в автосалоне дилерского центра Lada в Москве

Сейчас Lada Granta продается в нескольких кузовах (седан, лифтбек, хетчбэк и универсал), а под капотом модели стоит 1,6-литровый бензиновый мотор. В 8-клапанной версии он выдает 90 л. с., хотя недавно в Тольятти возобновили выпуск и 16-клапанных вариантов (106 л. с.). Коробка передач — только механика.

Lada Niva

Продано за январь — май 2023 года: 31 664 шт.

Цена: от 821 900 руб.

В статистику АЕБ вошли сразу две модели семейства Niva — старая, которая сейчас называется Niva Legend, и относительно новая Niva Travel (раньше мы ее знали как Chevrolet Niva).

Старая «Нива» стоит сейчас от 821 900 руб., причем за такие деньги можно найти машину и у дилеров. А стоимость более современной Niva Travel составляет от 1 042 900 руб. Модель в богатой комплектации KHL стоит 1 312 900 руб. Как рассказали дилеры Lada, дефицита внедорожников сейчас нет, машины есть в наличии.

Обе «Нивы» оснащаются 1,7-литровым мотором (80 или 83 л. с.), полным приводом с раздаточной коробкой и блокировкой межосевого дифференциала. Коробка передач — только механическая.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Продажа автомобилей марки Niva в автосалоне Lada в Москве

Haval Jolion

Продано за январь — май 2023 года: 15 110 шт.

Цена: от 1 799 000 руб.

Согласно статистике АЕБ, Haval Jolion является в 2023 году самой популярной иномаркой в стране. Компактный кроссовер, который собирается в России в Тульской области, оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором (143 или 150 л. с. в зависимости от версии). Машина может иметь как механическую, так и автоматическую коробку передач, есть возможность купить полноприводную версию.

Уже в базовом оснащении Jolion есть кондиционер, подогрев кресел, система стабилизации и пр. Согласно официальному прайс-листу, цена Jolion стартует с отметки 1 799 000 руб. У дилеров самых дешевых версий немного, однако они есть. А по словам менеджеров, чаще всего покупатели выбирают Jolion в средних и богатых комплектациях с автоматической коробкой за 2,1–2,4 млн руб.

Фото: Haval Haval Jolion

Geely Coolray

Продано за январь — май 2023 года: 14 132 шт.

Цена: от 2 164 990 руб.

Geely Coolray чуть-чуть проиграл Haval Jolion в борьбе за третье место по популярности на российском авторынке. Coolray собирается в Республике Беларусь и продается у нас с бензиновым мотором объемом 1,5 л (150 л. с.) и с автоматической коробкой передач.

В настоящий момент самый простой Coolray с учетом скидок стоит в России 2 164 900 руб. Хотя дилеры продают эту модель порой на 50–150 тыс. руб. дороже.

Haval F7X

Продано за январь — май 2023 года: 6012 шт.

Цена: от 2 349 000 руб.

Большой кроссовер в стиле «внедорожных купе» вошел в группу лидеров во многом из-за своей внешности. F7X крупнее Jolion, но при этом тоже может оснащаться мотором объемом 1,5 л (150 л. с.). Правда, дорогие версии F7X имеют более мощный 190-сильный агрегат объемом 2 л. Коробка передач тут только автоматическая, а привод может быть как передним, так и полным.

Комплектация F7X богаче, чем у Jolion. А самая дешевая модель стоит сейчас 2 349 000 руб., хотя в наличии NEWS.ru удалось найти машины только за 2,5–2,6 млн руб. Максимальная же цена составляет 3 249 000 руб.

Geely Atlas Pro

Продано за январь — май 2023 года: 5829 шт.

Цена: от 2 508 990 руб.

Atlas Pro заметно крупнее Coolray и оснащается 1,5-литровым мотором, который выдает 177 л. с. Но большим плюсом этой модели является то, что она может иметь систему полного привода — причем в последнем случае Atlas Pro оснащается еще и системой мягкого гибридного привода.

Фото: Geely Geely Atlas Pro

Haval F7

Продано за январь — май 2023 года: 5249 шт.

Цена: от 2 299 000 руб.

Это тот же самый F7X, только в более традиционном кузове. С технической точки зрения F7 ничем не отличается от более стильного F7X, но зато он может похвастаться более удобным багажником. Кроме того, F7 немного дешевле F7Х — модель стоит от 2 299 000 руб. Правда, найти в наличии Haval F7 в базовом оснащении нам не удалось. Но зато есть машины в версии Elite — с обогревом лобового стекла, электрической регулировкой кресла водителя, камерой заднего вида и другими опциями, которые у дилеров стоят 2 479 000 руб.

Geely Tugella

Продано за январь — май 2023 года: 4426 шт.

Цена: от 3 659 990 руб.

Это самый дорогой автомобиль, который вошел в топ-10 по продажам в январе — мае по версии АЕБ. Tugella построена на платформе шведской Volvo и неспроста позиционируется как премиальная модель. Оснащение у нее роскошное, а под капотом стоит 2-литровый мотор мощностью 200 или 238 л. с. в зависимости от версии. Привод — полный. Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат».

Haval Dargo

Продано за январь — май 2023 года: 3589 шт.

Цена: от 2 849 000 руб.

Еще одна модель компании Haval, которая вошла в рейтинг. В отличие от Jolion и F7/F7X этот автомобиль построен в нарочито «брутальном» стиле. Однако базовые версии имеют привод лишь на переднюю ось (хотя есть и полноприводные машины, мало того, выпускается даже внедорожная комплектация Dargo X). Двигатель объемом 2 л выдает 192 л. с., коробка передач — только автоматическая.

Цены на Haval Dargo начинаются с 2 849 000 руб. за модель с передним приводом. Однако найти такие автомобили в продаже нам не удалось. Зато есть довольно много полноприводных машин по цене от 3 049 000 руб.

Фото: Haval Haval Dargo

Changan CS35 Plus

Продано за январь — май 2023 года: 3008 шт.

Цена: от 2 249 900 руб.

Замыкает десятку кроссовер Changan CS35 Plus. Небольшой по своим размерам автомобиль недавно пережил рестайлинг. Обновленная модель имеет 1,4-литровый мотор мощностью 150 л. с. и автоматическую коробку. Оснащение достойное: подогрев кресел, система помощи на парковке, дистанционный запуск двигателя, камера заднего вида, климат-контроль и пр. Цена — от 2 249 900 руб.

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