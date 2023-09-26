На сколько подорожают легковые автомобили в России в 2024 году В России спрогнозировали новый рост цен на легковые автомобили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов заявил РИА Новости, что рост цен на новые легковые автомобили в России продолжится. На сколько подорожают машины в 2024 году?

Как вырастут цены к началу 2024 года

По словам Жигалова, автомобильные дилеры ожидают, что новые легковые машины подорожают в России в этом году на 30% из-за утилизационного сбора.

«До конца года, к сожалению, еще ожидаем рост цен. Повышение утильсбора и серьезные колебания курса рубля уже привели к подорожанию авто, а к концу года можно говорить о повышении до 30% с января», — сказал вице-президент РОАД.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с NEWS.ru пояснил, что осенью 2023 года цены на автомобили могут вырасти на 5–10% из-за усложнения ввоза машин в Россию для последующей перепродажи и ослабевшего курса рубля.

«Все это (вышеперечисленное. — NEWS.ru) может привести к росту цен на автомобили этой осенью в среднем на 5–10%. Отечественные автомобили Lada подорожают менее заметно, потому что [в их производстве] велика доля российских комплектующих, а те иномарки, которые завозят в Россию по параллельному импорту, могут сразу подорожать на 10% в зависимости от класса и от того, на сколько вырос утилизационный сбор для этих конкретных машин. Чем больше объем двигателя — тем больше утильсбор», — рассказал эксперт.

С 1 августа в России повышен утилизационный сбор на ввозимые в страну транспортные средства. Для юридических лиц он вырастет в 1,7–3,7 раза в зависимости от объема двигателя и возраста машины. При этом формально сам сбор остается без изменений — как и в 2022 году, он составляет 20 тысяч рублей. Но правительство сильно изменило повышающие коэффициенты для этого сбора.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сколько россиян могут позволить купить себе новый автомобиль

По данным опроса, только 3% россиян планируют приобрести новую машину в ближайшее время. 4% респондентов хотят приобрести подержанный автомобиль, а 1% опрошенных рассчитывают получить авто в подарок от родственников.

Около 50% участников опроса заявили, что не хотят покупать машину, так как их устраивают поездки на общественном транспорте, такси или на автомобилях каршеринга.

Еще 15% хотят купить автомобиль позже. Они отмечают, что ждут стабилизации цен или планируют накопить, чтобы не брать кредит. 10% не будут менять авто в ближайшее время, так как только недавно приобрели машину.

На сколько вырастут цены на запчасти

Директор международной сети автосервисов Татьяна Овчинникова сообщила, что к концу текущего года рост средней стоимости запчастей для автомобилей в России составит порядка 15%.

«Основная причина подорожания деталей — валютная переоценка. Ослабление рубля к основным валютам повлияло и на стоимость сложной логистики. Кроме того, <...> на некоторые позиции цены еще не отреагировали на курсовой скачок. В целом, если курс рубля в дальнейшем не изменится, то средняя стоимость запчастей к концу года в стране увеличится на 10–15%», — объяснила автоэксперт.

По ее словам, больше всего подорожали запчасти, которые доставляют под заказ, например, рулевая рейка, оптика и некоторые элементы кузова для американских или европейских брендов автомобилей.

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