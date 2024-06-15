Lada Iskra или иномарка: что можно купить вместо нового российского седана

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В 2025 году АвтоВАЗ начнет выпуск принципиально новой модели, которая получила название Iskra. Она будет больше и дороже Granta, но при этом окажется чуть скромнее и дешевле Vesta. С кем будет соперничать этот автомобиль на российском рынке? О том, кто будет главным соперником Lada Iskra и сколько стоят эти модели, — в материале NEWS.ru.

Что такое Lada Iskra

Работа над новой бюджетной моделью началась на АвтоВАЗе несколько лет назад, когда главным акционером компании была французская Renault. Новую машину планировали сделать на основе платформы CMF-B-LS, на которой построены многие аналоги, в том числе Dacia Logan. При этом после ухода Renault из России Волжский автозавод сохранил право на использование этой платформы.

Выпуск новой Lada Iskra начнется в 2025 году. Модель будут делать в трех вариантах: седан, универсал и версия Cross. Длина колесной базы Lada Iskra — а именно этот показатель отвечает в первую очередь за простор в салоне — 2603 мм. То есть новая модель станет заметно больше и комфортнее Granta (колесная база — 2476 мм), но при этом чуть компактнее Lada Vesta (2635 мм).

Ну а основными двигателями для Iskra называются сейчас 1,6-литровые бензиновые моторы, которые хорошо известны по другим моделям Lada. Это 8-клапанный агрегат (90 л. с.) и 16-клапанный, который выдает 106 л. с. Вместе с последним будет трудиться не только механическая коробка передач, но и китайский вариатор.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов уже предположил, сколько будет стоить Iskra. «Она также будет, как с точки зрения ее тактико-технических характеристик, так и с точки зрения ценовой политики, позиционироваться между „Грантой“ и „Вестой“. Ну, если говорить о сегодняшней, в статичном моменте, шкале цен, то это в пределах от миллиона до миллиона двухсот тысяч. Эта ценовая политика будет определена уже в самом начале 2025 года», — пояснил Максим Соколов. При этом версия Cross будет дороже отметки 1,2 млн — по словам главы АвтоВАЗа, такая модель уже зайдет «почти в элитную зону».

Какие соперники будут у Lada Iskra за 1,2 млн руб.?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главные конкуренты: Lada Vesta и Largus

Главная проблема Iskra в том, что соперничать с ней будут в первую очередь другие модели марки Lada. Ведь сейчас все легковые автомобили АвтоВАЗа выступают в одном сегменте. Поэтому часть потенциальных покупателей Iskra могут выбрать более скромную и компактную Granta, которая сейчас в средней комплектации с кондиционером стоит около 1 млн руб. А другие могут сделать выбор в пользу чуть более крупной и престижной Vesta, цена которой начинается от 1 239 900 руб., причем за модель с «кондеем» и мотором мощностью 106 л. с.

А еще нельзя забывать про универсал Lada Largus, выпуск которого недавно возобновили. Этот автомобиль в пятиместном исполнении будет стоить от 1 660 000 руб. (позднее появятся и семиместные модели в более богатой версии за 1 760 000 руб.). Largus Cross тоже будет, но его придется подождать. А учитывая, что Largus крупнее Iskra (колесная база — 2905 мм), эта модель может забрать немало покупателей у новой модели.

Каким образом АвтоВАЗ будет решать проблему «внутреннего каннибализма», пока неясно. Видимо, после начала производства Iskra старую Granta будут выпускать лишь в самых простых комплектациях, а «Весту» и «Ларгус», наоборот, начнут делать в богатых версиях. Таким образом будет искусственно освобождено место для Iskra.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Lada Vesta SW

Иномарки: китайский седан и даже кроссоверы

В настоящий момент прямых соперников среди иномарок у Lada Iskra нет. Ведь даже самый скромный китайский седан, который называется Changan Alsvin, при покупке в кредит или трейд-ин стоит 1 750 000 руб. (с учетом скидок — 1 620 000).

Но «Алсвин» предлагает богатую комплектацию: мультимедийная система с цветным экраном, электропривод стекол и зеркал, камера заднего вида, кондиционер, парктроник, отделка сидений экокожей, система стабилизации. Плюс Changan Alsvin оснащается автоматической коробкой передач, которая на Iskra будет доступна только в топовой версии.

Остальные новые седаны, которые сейчас продаются в России, стоят около 2 млн руб. или больше. Так, за Solaris HS (бывший Hyundai Solaris) просят от 2 010 000 руб., за Kaiyi Е5 — от 2 195 000 руб. (хотя с учетом всех скидок цена падает до 1 715 000 руб. за модель 2023 года выпуска), Geely Emgrand — от 2 009 990 руб., но если использовать трейд-ин и кредит, то цена падает до 1 659 990 руб.

А кроссовер Livan X3 Pro за 1 672 000 руб. (с учетом скидок — 1 559 000) будет соперничать уже с Iskra Cross. Эта модель заметно меньше Iskra (длина Livan 4005 мм, а у Iskra — 4333 мм), но зато Livan имеет автоматическую коробку.

Вспомним и про «Москвич 3», который имеет достойную комплектацию и двигатель мощностью 136 л. с., — от 1 690 000 руб. за модель 2024 года выпуска.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Changan Alsvin

Подержанные седаны: вариант для практичных

За 1,2 млн руб. на вторичном рынке предлагают немало бюджетных моделей в том же классе, что и Lada Iskra. Это в первую очередь Hyundai Solaris, Volkswagen Polo Sedan, Kia Rio и Skoda Rapid. По цене Iskra сейчас можно найти 4–6-летние машины с заявленным пробегом 80–120 тыс. км. А если говорить о бюджетной Renault Logan, то можно вообще найти трехлетнюю машину с пробегом около 50–80 тыс. км.

Можно купить за эти деньги и более крупную Skoda Octavia. Правда, это будет уже 6–8-летняя машина с пробегом порядка 150 тыс. км. Конечно, Octavia комфортнее и просторнее Lada Iskra, однако нужно помнить, что чем старше модель, тем больше вероятность столкнуться с серьезными поломками.

Подержанные кроссоверы, можно даже с полным приводом

На вторичном рынке продается большое количество кроссоверов. Но от моделей премиального сегмента при покупке машины по цене 1,2 млн руб. лучше отказаться — они будут иметь слишком большой пробег. Однако можно найти интересные варианты и в массовом сегменте.

Список потенциальных кандидатов широк: Renault Duster, Hyundai Creta, Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai, Subaru XV, Suzuki Grand Vitara и так далее. Например, можно встретить 3–5-летние Duster в неплохом техническом состоянии за 1,2–1,3 млн руб. с пробегом до 100 тыс. км. Причем в продаже немало машин и с полным приводом, которого у Lada Iskra не будет.

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