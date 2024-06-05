Гендиректор АвтоВАЗа раскрыл примерную стоимость новой LADA Iskra Гендиректор АвтоВАЗа Соколов: LADA Iskra будет стоить от 1 млн до 1,2 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цена на новый автомобиль АвтоВАЗа Lada Iskra, представленный в рамках Петербургского международного экономического форума, будет находиться в диапазоне от 1 млн до 1,2 млн рублей, заявил генеральный директор компании Максим Соколов. Он отметил, что ценовая политика будет определена в следующем году, передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ-2024.

Она также будет, как с точки зрения ее тактико-технических характеристик, так и с точки зрения ценовой политики, позиционироваться между «Грантой» и «Вестой». Ну, если говорить о сегодняшней, в статичном моменте, шкале цен, то это в пределах от миллиона до миллиона двухсот тысяч [рублей] . Эта ценовая политика будет определена уже в самом начале 2025 года, когда автомобили начнут поступать в дилерскую сеть, — сказал Соколов.

По его словам, машина будет представлена в разных моделях и модификациях, в частности, планируется модификация «Кросс». Гендиректор АвтоВАЗа отметил, что она уже заходит в «почти элитную зону».

Ранее АвтоВАЗ в рамках ПМЭФ-2024 представил свою новинку — машину Lada Iskra. По словам Максима Соколова, инвестиции в проект создания нового семейства автомобилей оцениваются в 23 млрд рублей. Автомобиль встанет на конвейер в начале следующего года.