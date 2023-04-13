В России на предприятии «Автотор» в Калининграде стартовал выпуск автомобилей марки BAIС. Они могут стать заменой моделям Skoda, Kia, Hyundai, Volkswagen и прочих компаний, которые приостановили свою работу в нашей стране. Что это за машины, расскажет NEWS.ru.
Какие модели BAIC будут продавать в России
Для российских водителей марка BAIC является малоизвестной, однако это один из крупнейших в Китае автомобильных производителей. Концерн был основан еще в 1958 году, сейчас он один из мировых лидеров в производстве коммерческой техники, имеет совместные предприятия с Hyundai и Mercedes-Benz. Помимо бренда BAIC в гамме концерна такие марки, как BAW, Foton, Changhe, Freedom и еще около десятка других.
BAIC решительно выходит на российский рынок. В Калининграде уже стартовал выпуск двух моделей (седана U5 Plus и кроссовера X35), а рамный внедорожник BJ 40 Plus к нам будут завозить из Китая. Мало того, обещают, что до конца 2023 года гамма BAIC в России будет состоять из семи моделей, среди которых окажется даже электромобиль.
«Уже в середине 2024 года планируется освоить и сварку, и сборку кузовов. Компания динамично развивается, готовится выходить на новый перспективный рынок электромобилей», — заявил заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов на церемонии запуска производства BAIC.
Что известно о седане U5 Plus
BAIC U5 Plus является седаном класса С по европейской классификации: при длине 4660 мм и колесной базе 2670 мм он соперничает с такими моделями, как Skoda Octavia, Kia Cerato, Hyundai Elantra и прочими.
В России станут продавать автомобили только в двух комплектациях — Luxury и Honor, можно будет выбрать из четырех цветов кузова и трех вариантов расцветки салона. Плюс есть два типа коробки передач: механика или вариатор. А вот двигатель только один. Это 1,5-литровый бензиновый агрегат мощностью 113 л. с.
Базовая версия с механической коробкой будет стоить от 1 699 900 руб. Комплектация богатая: 12,3-дюймовый экран мультимедиа, камера заднего вида, задние датчики парковки, обивка кресел экокожей и прочее. Ну а топовое оснащение Honor (только с вариатором) обойдется в 1 889 900 руб., такие автомобили получили полностью светодиодную оптику, камеры кругового обзора, люк и прочее.
Ближайшим конкурентом BAIC U5 Plus является также собираемый в Калининграде китайский седан Kaiyi E5, который стоит от 1 959 000 руб. В список конкурентов U5 Plus можно было бы записать и нашу Lada Vesta NG, производство которой в марте возобновили в Тольятти. Однако Vesta будет меньше U5 Plus, да и цены на флагман российского автопрома еще не объявлены.
Технические характеристики:
Длина × ширина × высота: 4660×1820×1480 мм
Колесная база: 2670 мм
Привод: передний
Двигатель: 1,5 л, 113 л. с., 142 Нм
Средний расход топлива: 6 л на 100 км
Дорожный просвет: 155 мм
Объем багажника: 430 л
Объем топливного бака: 48 л
Как купить кроссовер по цене седана
BAIC X35 является китайской альтернативой таким компактным кроссоверам, как Hyundai Creta, Skoda Karoq, Kia Seltos и прочим моделям, которые были ранее популярны в России. Сейчас X35 будет соперничать с «Москвичем 3», Geely Coolray и Haval Jolion. В основе X35 лежит та же платформа, что и у седана U5 Plus («Макферсон» спереди и торсионная балка сзади), но вот дорожный просвет у Х35 равен 180 мм против 155 мм у седана.
Кроме того, у кроссовера есть выбор двигателей: или атмосферный мотор мощностью 116 л. с., или турбированный на 150 л. с. (и тот и другой объемом 1,5 л). С первым агрегатом идет только механическая коробка, а со вторым — исключительно вариатор. Привод — только передний.
Базовая версия BAIC X35 с механической коробкой передач стоит столько же, сколько и седан, — 1 699 900 руб. В комплектацию под названием Fashion A входят 2 подушки безопасности, кондиционер, камера заднего вида, задние датчики парковки, 8-дюймовый экран мультимедиа. Модель с вариатором оценили в 1 989 900 руб. Ну а самые дорогие BAIC X35 в комплектации Luxury с панорамной крышей обойдутся в 2 139 900 руб.
Что за машина BAIC X35
Технические характеристики
Длина × ширина × высота: 4325×1830×1640 мм
Колесная база: 2570 мм
Привод: передний
Двигатель: 1,5 л (116 л. с. и 148 Нм) или 1,5 л (турбо, 150 л. с. и 210 Нм)
Средний расход топлива: 7,2 л на 100 км.
Дорожный просвет: 180 мм
Объем багажника: 390 л
Объем топливного бака: 46 л
Как внедорожник BJ40 Plus превратить в кабриолет
Помимо седана и кроссовера BAIC начнет продавать у нас и внедорожник BJ40 Plus. Это именно внедорожник: с мощной рамой, полным приводом с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей, серьезным внешним видом, покрышками All-terrain (AT).
Стоит такой автомобиль 3 759 900 руб., что, конечно, значительно больше, чем UAZ Patriot или Lada Niva, но заметно меньше японских аналогов (тем более что они в страну больше не поставляются). Одной из особенностей BJ40 Plus будет то, что крышу тут можно будет при желании снять, после чего автомобиль превратится во внедорожный кабриолет.
Технические характеристики
BAIC BJ40 Plus
Длина × ширина × высота: 4630×1925×1871 мм
Колесная база: 2745 мм
Привод: полный
Двигатель: 2 л (турбо, 225 л. с. и 380 Нм)
Средний расход топлива: около 10 л на 100 км
Дорожный просвет: 210 мм
Глубина преодолеваемого брода: 750 мм
Объем топливного бака: 75
Как «китайцы» захватили рынок
За последний год Россия стала для китайского автопрома одним из самых приоритетных экспортных рынков. Только за прошлый год Поднебесная отправила в нашу страну 162 тыс. автомобилей (включая легкий коммерческий транспорт). Но гораздо важнее другое — доля китайских марок в общем объеме продаж в 2023 году стала огромной.
Если еще в 2021 году на все китайские бренды приходилось только 7% рынка России, то по итогам первого квартала 2023 года лишь один концерн Chery контролирует почти 20%. А по данным агентства «Автостат», в начале 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге 60% всех проданных автомобилей были китайскими (лидерами среди китайских марок являются Chery, Haval и Geely).
В десятке самых популярных моделей по итогам первого квартала 2023 года есть лишь две некитайские модели: это Lada Granta и Niva. А вот все остальные модели родом из Поднебесной («европейцев» или «японцев» в списке уже нет).