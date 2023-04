Автомобили BAIC бросают вызов Lada: что это за машины, сколько стоят Компания BAIC имеет все шансы стать одним из лидеров российского рынка

Фото: avtotor.ru

В России на предприятии «Автотор» в Калининграде стартовал выпуск автомобилей марки BAIС. Они могут стать заменой моделям Skoda, Kia, Hyundai, Volkswagen и прочих компаний, которые приостановили свою работу в нашей стране. Что это за машины, расскажет NEWS.ru.

Какие модели BAIC будут продавать в России

Для российских водителей марка BAIC является малоизвестной, однако это один из крупнейших в Китае автомобильных производителей. Концерн был основан еще в 1958 году, сейчас он один из мировых лидеров в производстве коммерческой техники, имеет совместные предприятия с Hyundai и Mercedes-Benz. Помимо бренда BAIC в гамме концерна такие марки, как BAW, Foton, Changhe, Freedom и еще около десятка других.

BAIC решительно выходит на российский рынок. В Калининграде уже стартовал выпуск двух моделей (седана U5 Plus и кроссовера X35), а рамный внедорожник BJ 40 Plus к нам будут завозить из Китая. Мало того, обещают, что до конца 2023 года гамма BAIC в России будет состоять из семи моделей, среди которых окажется даже электромобиль.

«Уже в середине 2024 года планируется освоить и сварку, и сборку кузовов. Компания динамично развивается, готовится выходить на новый перспективный рынок электромобилей», — заявил заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов на церемонии запуска производства BAIC.

Что известно о седане U5 Plus

BAIC U5 Plus является седаном класса С по европейской классификации: при длине 4660 мм и колесной базе 2670 мм он соперничает с такими моделями, как Skoda Octavia, Kia Cerato, Hyundai Elantra и прочими.

Фото: baicintl.com BAIC U5 Plus

В России станут продавать автомобили только в двух комплектациях — Luxury и Honor, можно будет выбрать из четырех цветов кузова и трех вариантов расцветки салона. Плюс есть два типа коробки передач: механика или вариатор. А вот двигатель только один. Это 1,5-литровый бензиновый агрегат мощностью 113 л. с.

Базовая версия с механической коробкой будет стоить от 1 699 900 руб. Комплектация богатая: 12,3-дюймовый экран мультимедиа, камера заднего вида, задние датчики парковки, обивка кресел экокожей и прочее. Ну а топовое оснащение Honor (только с вариатором) обойдется в 1 889 900 руб., такие автомобили получили полностью светодиодную оптику, камеры кругового обзора, люк и прочее.

Ближайшим конкурентом BAIC U5 Plus является также собираемый в Калининграде китайский седан Kaiyi E5, который стоит от 1 959 000 руб. В список конкурентов U5 Plus можно было бы записать и нашу Lada Vesta NG, производство которой в марте возобновили в Тольятти. Однако Vesta будет меньше U5 Plus, да и цены на флагман российского автопрома еще не объявлены.

Технические характеристики:

Длина × ширина × высота: 4660×1820×1480 мм

Колесная база: 2670 мм

Привод: передний

Двигатель: 1,5 л, 113 л. с., 142 Нм

Средний расход топлива: 6 л на 100 км

Дорожный просвет: 155 мм

Объем багажника: 430 л

Объем топливного бака: 48 л

Как купить кроссовер по цене седана

BAIC X35 является китайской альтернативой таким компактным кроссоверам, как Hyundai Creta, Skoda Karoq, Kia Seltos и прочим моделям, которые были ранее популярны в России. Сейчас X35 будет соперничать с «Москвичем 3», Geely Coolray и Haval Jolion. В основе X35 лежит та же платформа, что и у седана U5 Plus («Макферсон» спереди и торсионная балка сзади), но вот дорожный просвет у Х35 равен 180 мм против 155 мм у седана.

Фото: baicintl.com BAIC X35

Кроме того, у кроссовера есть выбор двигателей: или атмосферный мотор мощностью 116 л. с., или турбированный на 150 л. с. (и тот и другой объемом 1,5 л). С первым агрегатом идет только механическая коробка, а со вторым — исключительно вариатор. Привод — только передний.

Базовая версия BAIC X35 с механической коробкой передач стоит столько же, сколько и седан, — 1 699 900 руб. В комплектацию под названием Fashion A входят 2 подушки безопасности, кондиционер, камера заднего вида, задние датчики парковки, 8-дюймовый экран мультимедиа. Модель с вариатором оценили в 1 989 900 руб. Ну а самые дорогие BAIC X35 в комплектации Luxury с панорамной крышей обойдутся в 2 139 900 руб.

Что за машина BAIC X35

Технические характеристики

Длина × ширина × высота: 4325×1830×1640 мм

Колесная база: 2570 мм

Привод: передний

Двигатель: 1,5 л (116 л. с. и 148 Нм) или 1,5 л (турбо, 150 л. с. и 210 Нм)

Средний расход топлива: 7,2 л на 100 км.

Дорожный просвет: 180 мм

Объем багажника: 390 л

Объем топливного бака: 46 л

Как внедорожник BJ40 Plus превратить в кабриолет

Помимо седана и кроссовера BAIC начнет продавать у нас и внедорожник BJ40 Plus. Это именно внедорожник: с мощной рамой, полным приводом с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей, серьезным внешним видом, покрышками All-terrain (AT).

Стоит такой автомобиль 3 759 900 руб., что, конечно, значительно больше, чем UAZ Patriot или Lada Niva, но заметно меньше японских аналогов (тем более что они в страну больше не поставляются). Одной из особенностей BJ40 Plus будет то, что крышу тут можно будет при желании снять, после чего автомобиль превратится во внедорожный кабриолет.

Фото: baicintl.com BAIC BJ40 Plus

Технические характеристики

BAIC BJ40 Plus

Длина × ширина × высота: 4630×1925×1871 мм

Колесная база: 2745 мм

Привод: полный

Двигатель: 2 л (турбо, 225 л. с. и 380 Нм)

Средний расход топлива: около 10 л на 100 км

Дорожный просвет: 210 мм

Глубина преодолеваемого брода: 750 мм

Объем топливного бака: 75

Как «китайцы» захватили рынок

За последний год Россия стала для китайского автопрома одним из самых приоритетных экспортных рынков. Только за прошлый год Поднебесная отправила в нашу страну 162 тыс. автомобилей (включая легкий коммерческий транспорт). Но гораздо важнее другое — доля китайских марок в общем объеме продаж в 2023 году стала огромной.

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru

Если еще в 2021 году на все китайские бренды приходилось только 7% рынка России, то по итогам первого квартала 2023 года лишь один концерн Chery контролирует почти 20%. А по данным агентства «Автостат», в начале 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге 60% всех проданных автомобилей были китайскими (лидерами среди китайских марок являются Chery, Haval и Geely).

В десятке самых популярных моделей по итогам первого квартала 2023 года есть лишь две некитайские модели: это Lada Granta и Niva. А вот все остальные модели родом из Поднебесной («европейцев» или «японцев» в списке уже нет).