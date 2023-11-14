Автомобиль по цене города: 10 самых дорогих машин в мире

Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut — 135 млн евро

Установлен новый рекорд по стоимости автомобилей, которые проданы на открытых аукционах. На RM Sotheby’s за модель Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска покупатель заплатил $51 705 000.

Разумеется, это не просто автомобиль, а машина с историей. Именно она участвовала в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана» в 1962 году — за ее рулем сидели британский гонщик Майк Паркс и итальянец Лоренцо Бандини из команды Scuderia Ferrari. Правда, в «Ле-Мане» автомобиль финишировать не смог. Зато он выиграл в своем классе гонку «1000 километров Нюрбургринга». А в 1965 году легендарная «Феррари» заняла второе место на чемпионате Сицилии по восхождению на холмы.

Последние 38 лет эта 250 GTO была в собственности у одного владельца, который очень бережно относился к машине, проводил все необходимые реставрационные работы и не раз показывал автомобиль на различных выставках и конкурсах элегантности.

Отметим, что Ferrari 250 GTO является одной из самых ценных моделей в мире. Предыдущий рекорд стоимости машин на открытых аукционах также принадлежал этому автомобилю — в 2018 году за 250 GTO заплатили $48,4 млн. Кроме того, есть данные, что между двумя коллекционерами была заключена сделка по продаже еще одной 250 GTO за сумму в $70 млн. А ведь изначально 250 GTO стоили «всего» около $18 000.

Однако абсолютный рекорд по цене принадлежит другой модели — купе Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut, которое было продано на закрытом аукционе в 2022 году. Предполагалось, что сумма сделки останется в тайне, однако информация о цене все же просочилась в прессу — 135 млн евро.

Фото самых дорогих автомобилей в мире — в галерее NEWS.ru.