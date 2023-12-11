Автоэксперт объяснил, смогут ли штрафовать за нарушение указаний на табло Автоэксперт Хайцеэр: табло не могут быть приравнены к дорожным знакам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штрафы за нарушение водителем указаний на динамических табло будет очень трудно ввести, ведь они не могут быть приравнены к дорожным знакам, пояснил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. В разговоре с «360» автоэксперт подчеркнул, что основной проблемой является изменение информации на таких табло, которое никак не регулируется.

Нам надо будет узаконить два момента. Первый, что информационное табло — знак. <...> А если информация будет меняться? Как это будет фиксироваться, какими ГОСТами это будет определяться? — пояснил эксперт.

Информацию на динамических табло нельзя рассматривать как знак дорожного движения, потому что она всегда временная. Хайцеэр призвал не выходить за рамки правового поля и не штрафовать за указания. Он подчеркнул, что в таком случае можно было бы ввести административную ответственность и за несоблюдение рекомендаций, которые звучат для автомобилистов по телевизору.

Министерство транспорта России ранее разработало проект постановления правительства, предполагающий введение штрафов за нарушение временных ограничений скорости. Таким образом министерство планирует усилить роль информационных табло на трассах и магистралях. Согласно действующему законодательству, водителей не штрафуют за несоблюдение предписаний, которые выводятся на табло.