Российский гонщик Квят разбил очки главе «Формулы-1» в футбольном матче Российский гонщик Квят разбил очки главе «Формулы-1» Доменикали в благотворительном матче

Даниил Квят / Фото nph / Bratic/Global Look Press

Российский гонщик Даниил Квят случайно разбил очки президенту и главному исполнительному директору «Фомулы-1» Стефано Доменикали во время благотворительного матча перед этапом Гран-при в Монако. Видео эпизода опубликовано в Twitter телеканала Sky Sports.

Футбольный матч между звёздами и гонщиками традиционно проходит перед Гран-при Монако на стадионе «Луи II». Бывший пилот «Торо Россо» и «Ред Булл» Квят представлял сборную звёзд. В одном из игровых эпизодов россиянин вышел один на один с защищавшим ворота Доменикали. Голкипер сумел в падении выбить мяч, однако получил удар ногой в лицо. В итоге главе «Формулы-1» разбили очки.

Встреча завершилась со счётом 3:3. Гран-при Монако пройдёт с 27 по 29 мая.

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