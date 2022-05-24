«Манчестер Юнайтед» — мусор»: на BBC случайно оскорбили английский клуб В прямом эфире телеканала BBC появилась подпись «Манчестер Юнайтед» — мусор»

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Во время прямого эфира BBC в бегущей строке появилась надпись «Манчестер Юнайтед» — мусор«. Аннита Маквей, которая в этот момент вела прямой эфир, принесла извинения и объяснила произошедшее тем, что стажёр учился заполнять бегущую строку, передаёт Independent.

Позвольте мне объяснить, что произошло. За кулисами кто-то тренировался, чтобы научиться пользоваться бегущей строкой и вводить на ней текст, поэтому он просто писал случайные вещи. Появился этот комментарий, так что приношу извинения, если вы это увидели, и мы оскорбили вас, — сказала ведущая.

Позже извинения принёс сам телеканал. Причастные выразили надежду, что фанаты «красных дьяволов» не оскорбились надписью, «которой не должно было быть».

Издание отмечает, что реакция футбольного сообщества была неоднозначной. Помимо возмущений, многие в социальных сетях призвали не винить стажёра, некоторые же написали, что согласны с сообщением.

Ранее в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» произошёл курьёзный эпизод. Ведущий программы Артём Анисимов позвонил в прямом эфире нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе, чтобы узнать о его будущем, но за него ответил неизвестный человек. Впоследствии это подтвердил ведущий программы и вместе с руководством телеканала принёс извинения.