На «Матч ТВ» вместо Дзюбы вывели в эфир другого человека

Артем Соболев/News.ru /

В эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» произошёл курьёзный эпизод. Ведущий программы Артём Анисимов позвонил в прямом эфире нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе, чтобы узнать о его будущем, но за него ответил неизвестный человек. Впоследствии это подтвердил ведущий программы.

Артём Анисимов в прямом эфире набрал Артёму Дзюбе, чтобы узнать, где будет играть футболист в следующем сезоне. Человек на другом конце провода заявил, что его будущее будет светлым и прекрасным, а затем добавил, что продолжит выступление в клубе по боям без правил.

К концу программы ведущий заявил, что ранее в эфире он общался не Дзюбой.

Наши люди, агенты, провели расследование и выяснили, что Дзюба поменял номер телефона. Он постоянно это делает. Как я понимаю, всё-таки с нами разговаривал не Дзюба, а другой человек, который выдал за Артёма неверную информацию, — сказал Анисимов.

Ранее журналист и ведущий «Матч ТВ» Антон Анисимов пожелал сборной Польши по футболу провала на чемпионате мира 2022 года. Своё заявление он сделал во время эфира программы «Есть тема!».