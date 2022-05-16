«Приносим извинения Артёму»: «Матч ТВ» обратился к Дзюбе Телеканал «Матч ТВ» извинился перед форвадом «Зенита» Дзюбой за конфуз

Артём Дзюба / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеканал «Матч ТВ» обратился к форварду «Зенита» Артёму Дзюбе после скандального эфира «Есть тема!». Игроку принесли извинения за конфуз. Об этом сообщается в Telegram-канале «Матч ТВ».

Приносим извинения Артёму и всем, кого ввели в заблуждение, — говорится в сообщении.

Представители канала объяснили, что хотели дозвониться Дзюбе и взять у него интервью напрямую, однако тот поменял номер и звонок направился другому человеку.

В понедельник, 16 мая, ведущий программы «Есть тема!» Артём Анисимов в прямом эфире позвонил Артёму Дзюбе, чтобы узнать, где будет играть футболист в следующем сезоне. Человек на другом конце провода заявил, что его будущее будет светлым и прекрасным, а затем добавил, что продолжит выступление в клубе по боям без правил. К концу программы ведущий заявил, что произошла ошибка и он общался не с Дзюбой.

Позднее стало известно, что «Зенит» и сам Дзюба негативно отреагировали на скандальный эфир «Матч ТВ». Клуб и футболист отметили, что их оскорбил этот эфир.