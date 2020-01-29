https://static.news.ru/photo/335c38aa-42a0-11ea-b7da-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Совет директоров концерна «Даймлер» 12 февраля проведёт совещание, на котором примет решение о продолжении выступлении команды «Мерседес» в «Формуле-1» по окончании сезона-2020.

Нынешнее соглашение «Мерседеса» с «Формулой-1» истекает в конце 2020 года. Концерн «Даймлер» вынужден сократить расходы, сообщает Race Fans.

При этом команду может выкупить владелец «Рейсинг Пойнт» Лоренс Стролл.

Ранее NEWS.ru писал о том, что новая машина McLaren MCL35 оказалась на полсекунды быстрее предшественницы MCL34. Инженеры команды получили хорошие результаты при моделировании болида, отметив, что новый автомобиль стал быстрее.