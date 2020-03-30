Фото: Фото: Photo4/Lapresse/Global Look Press

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко рассказал о планах команды «Формулы-1» заразиться коронавирусом для выработки иммунитета. По его словам, эту идею быстро отвергли.

Команда планировала организовать тренировочный лагерь для всех пилотов.  

И это был бы идеальный момент, чтобы подхватить инфекцию, — отметил Марко.

Он также добавил, что пилоты легко бы перенесли заболевание, так как они обладают сильным здоровьем.

NEWS.ru писал ранее, что из-за карантина российские биатлонисты вынуждены тренироваться в лесах.

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