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Организаторы чемпионата мира MotoGP объявили об изменении в календаре сезона-2020 из-за за пандемии коронавируса.

Гран-при Испании, который должен был пройти 1–3 мая, перенесён уже в пятый раз. Пресс-служба MotoGP отмечает, что новую дату проведения соревнований пока назвать невозможно. Ранее сообщалось, что организаторы первого этапа...