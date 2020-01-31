https://static.news.ru/photo/a4ecb420-444b-11ea-83ca-fa163e074e61_660.jpg Роберт Шварцман Фото: James Gasperotti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Михаил Шварцман, отец пилота программы SMP Racing и гоночной Академии «Феррари» Роберта Шварцмана, Михаил рассказал, какую сумму потратил на карьеру сына в автоспорте.

Я как-то прикидывал, что в общей сложности потратил около € 5 млн. Проехать картинговый чемпионат на топ-уровне, то есть в хорошей команде, с крутыми механиками и так далее, стоит € 30 000-50 000. Один день формульных тестов — от € 10 000, — цитирует Михаила Шварцмана Forbes.ru.

Он также рассказал, что один сезон в «Формуле-3» стоит от 1 млн, а в «Формуле-2» — примерно в два рада дороже.

Ранее стало известно, что российский гонщик Роберт Шварцман в следующем сезоне будет выступать в «Формуле-2», где станет партнёром немецкого пилота Мика Шумахера по команде Prema, писал NEWS.ru.