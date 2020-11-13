Льюис Хэмилтон догнал Шумахера по числу чемпионских титулов «Формулы-1»

Британский пилот команды Mercedes досрочно в седьмой раз стал чемпионом мира «Формулы-1», заняв первое место в сезоне 2020 года.
Ранее единственным пилотом, который становился семикратным чемпионом «Формулы-1», являлся только немецкий гонщик Михаэль Шумахер.
Хэмилтон занял первое место в гонке Гран-при Турции, опередив единственного соперника, который мог оспорить его чемпионство, — напарника по команде Валттери Боттаса. Он пришёл к финишу 14-м.
Второе место в гонке занял мексиканский пилот команды Racing Point Серхио Перес, третьим пришёл гонщик Ferrari Себастьян Феттель. Россиянин Даниил Квят, выступающий за Alpha Tauri, занял 12-ю позицию.
Ранее NEWS.ru писал, что квалификацию для заезда Гран-при Турции выиграл канадский пилот Лэнс Стролл из Racing Point. Он показал лучшее время круга — 1 минута 47,765 секунды.