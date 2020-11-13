Льюис Хэмилтон догнал Шумахера по числу чемпионских титулов «Формулы-1»

https://static.news.ru/photo/6b17c4ae-273c-11eb-ad77-fa163e074e61_660.jpg Льюис Хэмилтон Фото: Hasan Bratic/Global Look Press

Британский пилот команды Mercedes досрочно в седьмой раз стал чемпионом мира «Формулы-1», заняв первое место в сезоне 2020 года.

Ранее единственным пилотом, который становился семикратным чемпионом «Формулы-1», являлся только немецкий гонщик Михаэль Шумахер.

Хэмилтон занял первое место в гонке Гран-при Турции, опередив единственного соперника, который мог оспорить его чемпионство, — напарника по команде Валттери Боттаса. Он пришёл к финишу 14-м.

Второе место в гонке занял мексиканский пилот команды Racing Point Серхио Перес, третьим пришёл гонщик Ferrari Себастьян Феттель. Россиянин Даниил Квят, выступающий за Alpha Tauri, занял 12-ю позицию.

Ранее NEWS.ru писал, что квалификацию для заезда Гран-при Турции выиграл канадский пилот Лэнс Стролл из Racing Point. Он показал лучшее время круга — 1 минута 47,765 секунды.