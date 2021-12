Круче быть не может: как завершился самый зрелищный сезон «Формулы-1»

Дополнительной интригой перед последней гонкой в Абу-Даби было то, что Льюис Хэмилтон в случае победы становился восьмикратным чемпионом «Формулы-1». Он бы стал самым титулованным гонщиком в истории, оставляя позади Михаэля Шумахера, у которого семь титулов. Но самым титулованным — не значит самым великим. Шумахер, по мнению многих, всё равно оставался бы лучшим, пусть цифры говорили бы и об обратном. Даже Тото Вольфф, руководитель команды «Мерседес», за которую выступает Хэмилтон, высказался в пользу Шуми.

Помешать Хэмилтону взять пятый титул подряд и восьмой в карьере мог Макс Ферстаппен — дерзкий и очень быстрый голландец, проводящий потрясающий сезон. Ещё пару месяцев назад казалось, что победа у него в кармане, отрыв от Хэмилтона составлял 31 очко, но опытный британец очень мощно провёл концовку сезона, выиграл три предыдущих Гран-при и догнал Макса. Казалось, что опыт и сейчас поможет Льюису, тем более что он в Абу-Даби побеждал пять раз, а Ферстаппен — всего один.

Хэмилтон считался фаворитом заключительной гонки сезона, несмотря на то что квалификацию выиграл Макс. Шансы британца на победу оценивались где-то в 70 процентов.

Ещё один расклад, который мог сделать чемпионом Ферстаппена — авария, из-за которой с трассы сошли бы оба претендента на титул. Никто не набрал бы ни одного очка, и тогда Макс бы выиграл за счёт большего количества выигранных гонок в сезоне, у него их было девять, а у Льюиса — восемь. Но в сценарий с аварией не особо верилось. Самый захватывающий сезон за десятилетия не должен был заканчиваться так, титулы нужно выигрывать на трассе.

Среди прочих предстартовых новостей — коронавирус Никиты Мазепина. Из-за него пилот команды «Хаас» вынужден был пропустить гонку в Абу-Даби, впрочем, вряд ли она имела бы для него хоть какое-то значение. Россиянин за весь сезон не набрал ни одного очка и ни разу не финишировал выше 14-го места. В квалификации Абу-Даби он также показал последний результат. Никита ухитрился занять 21-е место в соревнованиях, рассчитанных на 20 человек. Его обошёл даже резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица, проведший две гонки.

Начался решающий Гран-при полностью по сценарию Хэмилтона: он вчистую выиграл у Макса старт, обошёл его ещё до первого поворота и захватил лидерство. На шестом повороте первого круга случился спорный эпизод: Макс попытался вернуть лидерство, пошёл в атаку на Льюиса, но британец позицию не захотел отдавать.

Случился контакт, в результате которого Хэмилтон выкатился за пределы трассы, круто срезал поворот и вернулся с преимуществом в две секунды. Это не по правилам, за это обычно наказывают, но Льюиса решили простить. Если бы он после этого выиграл гонку и стал чемпионом, нашлось бы очень много (миллионы) фанатов, которые считали бы эту победу нечестной.

Но ещё более драматичный эпизод случился в самой концовке. За семь кругов до финиша, когда Хэмилтон лидировал с преимуществом в десяток секунд и уже собирался праздновать очередное чемпионство, случилась авария. В неё попал пилот «Уильямс» Николас Латифи, находившийся на последнем месте и отстававший от лидеров более чем на круг. Из-за того что его болид развернулся и остался стоять прямо на трассе, на него выехала машина безопасности.

Это означает, что гонка продолжается, но все едут на маленькой скорости за этой машиной безопасности. Обгонять нельзя, но можно сокращать отставание. И Макс его сократил до минимума. Интересно ещё, что изначально Макса и Льюиса разделяло несколько пилотов, отстающих от них на круг. То есть, чтобы голландцу обойти британца, сначала нужно было обойти их. Они бы не защищали позиции, но обгон — это всегда непростой манёвр, который отнимает время. На несколько таких манёвров у Макса просто не было времени.

Первым решением руководителей гонки было оставить всё как есть, а затем решение изменили и разрешили Максу обойти этих отстающих (круговых) пилотов во время того, как машина безопасности была ещё на трассе. То есть, если до аварии шансы Ферстаппена на победу были нулевые, то после неё — очень высокие. Особенно учитывая, что Макс недавно прошёл пит-стоп и был на свежей резине, в то время как Льюис — на изношенной. За британца играло лишь то, что до финиша остался всего круг — около пяти километров. Ему нужно было просто удержать позицию.

Макс пошёл на чемпионский обгон на предпоследнем повороте и обошёл Льюиса по внутренней траектории. В этот момент фанаты голландца и хейтеры англичанина (вторых не меньше, чем первых) сошли с ума. Дело сделано? Казалось, что да. Но Льюис на заключительном повороте попытался совершить невозможное: он пошёл в самую безнадёжную и отчаянную атаку в своей карьере и был даже близок к успеху. В какой-то момент он поравнялся с Ферстаппеном, но тот находился на внутренней траектории и не пустил соперника вперёд.