Контракт Гран-при Венгрии с «Формулой-1» продлён до 2027 года

https://static.news.ru/photo/1b386218-a820-11ea-9171-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federico Basile/Global Look Press

Организаторы Гран-при Венгрии заключили контракт с «Формулой-1» до 2027 года, продлив действующее соглашение на год.

Мы ищем варианты вместе с Liberty Media, как компенсировать потери от этапа 2020 года. Мы достигли соглашения о проведении этапа, теперь оно действует до 2027 года, — цитирует руководителя автодрома «Хунгароринг» Жолта Дьюлаи Motorsport.

Он отметил, что организаторам Гран-при Венгрии удалось снизить размер промоутерских взносов, что позволило сэкономить несколько миллиардов форинтов для государства.

«Формула-1» опубликовала расписание первых восьми гонок сезона-2020, начало которого было отсрочено из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.

Ранее сообщалось о том, что спринтерские гонки с реверсивной стартовой решётки могут пройти вместо квалификаций на этапах Гран-при «Формулы-1» в Австрии и Великобритании. В такой гонке команды будут стартовать в порядке, обратном своему положению в чемпионате. По итогам заезда будет сформирована стартовая решётка воскресной гонки.