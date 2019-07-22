Впечатлениями о гонке, а также о том, что её окружало, поделились новоиспечённый победитель «Шёлкового пути» в зачёте грузовиков Антон Шибалов, серебряный призёр ралли и партнёр Шибалова по команде «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов, а также участница гонки в зачёте мотоциклов Анастасия Нифонтова.

«Даже на „Дакаре“ весь день не „висишь“ на максимальных скоростях»

Антон Шибалов рассказал, что для него это было уже восьмое участие в «Шёлковом пути», начиная с 2011 года, когда он был пилотом в команде Айрата Мардеева.

Пару раз победа уходила у нас буквально из рук, поэтому в нынешнем сезоне первое место в общем зачёте стало для меня очень большим и долгожданным успехом и вызвало море эмоций, — признался Шибалов, слова которого приводит корреспондент News.ru.

Победитель ралли также рассказал, насколько необычным был антураж многих этапов, проходивших по живописным окрестностям озера Байкал и другим местам Иркутской области. Горные этапы, как отметил Антон Шибалов, тоже имели свою специфику, отличаясь от аналогичных участков трассы, например, ралли «Дакар», проходившего в последние годы в богатой разнообразным рельефом Аргентине.

Нынешний «Шёлковый путь» состоял из девяти этапов: два — на территории России, четыре — монгольских и три завершающих — в Китае. Как признался победитель зачёта грузовиков, сложнее всего лично для него складывались этапы в Монголии. Их особенность заключается в том, что трассы по большей части прямые, и на них необходимо постоянно поддерживать максимально высокую скорость.

Третий этап Международного ралли «Шёлковый путь на территории Монголии www.silkwayrally.com

Представьте: 450 километров по прямой, практически не меняющей направления трассе, где нужно по нескольку часов находиться в состоянии бешеной концентрации, не снижая скорости. Стоит на мгновение отвлечься — проморгаешь яму, и рискуешь вылететь с трассы, как на мотоцикле или получить оторванное колесо. На «Дакаре» или любой другой гонке такого нет, что ты весь день «висишь» на максимальных скоростях, — подчеркнул Шибалов.

Белорусский «МАЗ» готов к конкуренции

Андрей Каргинов, побеждавший на «Шёлковом пути» год назад, не согласился с журналистами, которые, задавая вопрос, употребили словосочетание «отдал победу» Шибалову.

Когда побеждает представитель «КАМАЗ-мастер», — это частица победы любого человека, являющегося членом этой команды. Я — не исключение. У нас командная тактика, командная работа, и ставки делаются на того, у кого получается лучше на данный момент, — отметил Каргинов, слова которого приводит корреспондент News.ru.

Вице-чемпион «Шёлкового пути-2019» согласился с коллегой, что было любопытно познакомиться с новыми трассами, новой обстановкой — от «российского черноземья с грязью» до небольших дюн и речных русел, где была возможность на достойном уровне проверить самые известные в мире российские грузовые автомобили.

Ma Ning/Global Look Press

Мы постоянно совершенствуемся, стараемся заставить наши «КАМАЗы» ехать быстрее. А точнее, сделать так, чтобы наш организм приспосабливался и терпел большие скорости и большие нагрузки, потому что именно физическая составляющая, возможности человека являются главным ограничивающим фактором в гонках, — цитирует Каргинова корреспондент News.ru.

Отдельно участники ралли в зачёте грузовиков остановились на принципиальном соперничестве с представителями белорусской команды «МАЗ», с которыми по ходу гонки даже вроде бы возникали некоторые конфликты из-за нежелания пропускать конкурентов на трассе.

Подобные ситуации — нормальное явление, никакой личной вражды между нами и белорусскими коллегами нет. Могу сказать, что мы на столь же высоком уровне конкурируем и внутри своей команды, стараемся ехать максимально быстро и в борьбе друг с другом, — подчеркнул Андрей Каргинов, слова которого приводит корреспондент News.ru.

А победитель нынешнего ралли добавил, что белорусская команда «МАЗ», лидировавшая на нынешнем «Шёлковом пути» до последнего этапа, в ближайшее время будет прогрессировать, станет ещё сильнее и станет одним из главных конкурентов российских грузовиков уже на следующем «Дакаре».

Нифонтова: полёт с переломом ключицы и два сибирских мужика вместо медведей

Гонки среди мотоциклов впервые были включены в программу ралли «Шёлковый путь», и одним из главных ньюсмейкеров по ходу гонки стала Анастасия Нифонтова. На четвёртом этапе — в Монголии — мотоцикл россиянки буквально выбросило с трассы, после чего она, получив тяжёлую травму руки, не смогла продолжить соревнования.

По второму образованию я — кинооператор, поэтому, пересматривая сейчас видео с тем своим полётом, отмечаю, какой хороший контент получился (смеётся). Но, конечно, в тот момент я ни о чём таком не думала. Та пробоина, которая попалась у меня на пути, была прописана в дорожной книге. Просто прозевала её по собственной вине. После падения, к сожалению, не смогла продолжить гонку, потому что поняла, что рука фактически не работает, — рассказала Нифонтова.

Мотогонщица, пилот команды Team Toyota Russia Анастасия Нифонтова во время прохождения этапа международного ралли "Шелковый путь – 2019" в Иркутской области Владимир Смирнов/РИА Новости

Анастасия призналась, что было очень обидно не закончить ралли, потому что хотелось пополнить свою коллекцию трофеев «медалькой финишёра» «Шёлкового пути».

Я ещё легко отделалась, поскольку перелом ключицы — это не самая страшная травма для мотоциклиста при таком падении. Сейчас уже всё в порядке, рука приходит в норму после операции. Конечно, ещё примерно месяц продлится реабилитация, придётся поработать в тренажёрном зале. А потом снова сяду на мотоцикл и обязательно приму участие в следующем «Шёлковом пути». Это теперь для меня такой «must have», — добавила Нифонтова.

Также гонщица прокомментировала свой пост в соцсетях, сделанный после второго спецучастка. Речь шла о том, что она «утопила свой мотоцикл», но из леса вышли «два сибирских мужика и помогли мне».

Организаторы заранее предупредили, что на первых 70 километрах этого этапа лучше не останавливаться, потому что есть вероятность встретиться с медведями. И вот я после 18-го километра вылетаю из-за поворота и, не успевая затормозить, влетаю в лужу. Мотоцикл хлебнул воды и заглох. Хорошо, что вместо медведей из леса вышли два сибирских мужика, которые пришли посмотреть гонку, помогли вытащить 180-килограммовый мотоцикл на сушу и дождаться подмоги в безопасности, — рассказала Нифонтова.

Напомним, что экипаж Антона Шибалова проехал всю дистанцию «Шёлкового пути» в 3550 километров за 26 часов 1 минуту и 40 секунд. Финишировавший вторым Андрей Каргинов отстал от победителя на 25 минут и 22 секунды. Третье место в зачёте грузовиков занял ещё один коллектив «КАМАЗ-мастер» во главе с Айратом Мардеевым (отставание от лидера — 52 минуты и 5 секунд).