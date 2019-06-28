https://static.news.ru/photo/bcb84f92-9a64-11e9-bf28-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Federico Basile/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят занял 18-е место в квалификации Гран-при Австрии.

Победителем стал британский пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер. Вторым стал британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе», а тройку лучших замкнул голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Гонка Гран-при Австрии пройдёт в воскресенье, 30 июня. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Квят на данный момент занимает 14-е место в личном зачёте «королевских гонок», имея в активе 10 очков.

Ранее News.ru сообщал, что руководство автогонок серии «Формула-1» хочет расширить календарь ещё на два новых этапа. Соревнования могут вернуться в марокканский город Марракеш и на трассу «Кьялами» в ЮАР.