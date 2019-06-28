Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят занял 18-е место в квалификации Гран-при Австрии.
Победителем стал британский пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер. Вторым стал британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе», а тройку лучших замкнул голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла».
Гонка Гран-при Австрии пройдёт в воскресенье, 30 июня. Начало — в 16:00 по московскому времени.
Квят на данный момент занимает 14-е место в личном зачёте «королевских гонок», имея в активе 10 очков.
Ранее News.ru сообщал, что руководство автогонок серии «Формула-1» хочет расширить календарь ещё на два новых этапа. Соревнования могут вернуться в марокканский город Марракеш и на трассу «Кьялами» в ЮАР.