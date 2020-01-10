https://static.news.ru/photo/be6798ce-338a-11ea-9a1d-fa163e074e61_660.jpg Экипаж Эдуарда Николаева Фото: KAMAZmasterTEAM/twitter.com

Экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева столкнулся с техническими проблемами на 33 км спецучастка в рамках шестого этапа ралли-марафона «Дакар»-2020.

Как сообщает Twitter команды, на машине окончательно вышел из строя двигатель. Сообщается, что экипаж стартовал на пяти работающих цилиндрах, так как времени отремонтировать машину на бивуаке после пятого этапа не было.

Из нижней части двигателя, из поддона, вылетела наружу из-за вибрации часть кривошипно-шатунного механизма. Вся машина облита маслом и стоит без движения. Экипаж в порядке, — сказано в сообщении команды.

Руководство «КАМАЗ-мастер» направило автомобиль технической помощи для эвакуации машины и экипажа.

Ранее экипажи команды «КАМАЗ-мастер» заняли три первых места на пятом этапе в категории грузовиков, писал NEWS.ru.