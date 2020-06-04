Дебют россиянки Сидорковой в женской «Формуле-1» откладывается

Второй чемпионат гоночной серии W Series, которую называют женской «Формулой-1», в 2020 году отменён, говорится в заявлении организаторов.
W Series должна была стартовать 30 мая на российской трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, но была отложена на неопределённый срок.
Мы уже работаем над календарем следующего года и рады подтвердить, что в 2021-м наши гонки пройдут в рамках этапов «Формулы-1» в США и Мексике, — говорится в сообщении.
Во втором сезоне должна была дебютировать российская гонщица Ирина Сидоркова. Автогонщица является участницей гоночной программы SMP Racing, выступает в кузовном чемпионате Российской серии кольцевых гонок (РСКГ), а также в «Формуле-4». Первой чемпионкой W Series-2019 стала британка Джейми Чедвик, писалNEWS.ru.
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