Дебют россиянки Сидорковой в женской «Формуле-1» откладывается

https://static.news.ru/photo/23bc6034-a66c-11ea-a578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ира Сидоркова/vk.com

Второй чемпионат гоночной серии W Series, которую называют женской «Формулой-1», в 2020 году отменён, говорится в заявлении организаторов.

W Series должна была стартовать 30 мая на российской трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, но была отложена на неопределённый срок.

Мы уже работаем над календарем следующего года и рады подтвердить, что в 2021-м наши гонки пройдут в рамках этапов «Формулы-1» в США и Мексике, — говорится в сообщении.

Во втором сезоне должна была дебютировать российская гонщица Ирина Сидоркова. Автогонщица является участницей гоночной программы SMP Racing, выступает в кузовном чемпионате Российской серии кольцевых гонок (РСКГ), а также в «Формуле-4». Первой чемпионкой W Series-2019 стала британка Джейми Чедвик, писалNEWS.ru.